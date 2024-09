178 milliárd forint - Ennyi pénzért vehetik meg a Pink Floyd dalainak jogait

A Sony Music előrehaladott tárgyalásokat folytat a Pink Floyd által rögzített zenei felvételek jogainak megvásárlásáról, a vételár 500 millió dollár lehet, írja az FT.

A zeneipar egyik legnagyobb bevételét termelő dalgyűjteményének, a Pink Floyd dalainak az eladása már évek óta forró téma, olyan ajánlattevőket vonzott, mint a Hipgnosis, a Warner Music és a BMG.

A zenekar azonban most a Sony Musickal folytat tárgyalásokat, állítja két, a helyzetet jól ismerő személy. A back catalogue az elmúlt 50 év néhány legkelendőbb slágerét tartalmazza, köztük a Money, a Wish You Were Here és az Another Brick in the Wall.

A lehetséges megállapodás azt mutatja, hogy még mindig jelentős az érdeklődés a jól ismert előadók zenei jogainak megvásárlása iránt, akiknek slágerei a streaming szolgáltatásoknak, valamint a tévében és filmekben való felhasználásuknak köszönhetően továbbra is népszerűek az új generációk körében.

A Sony Music tárgyalásokat folytat a Queen zenei jogainak megvásárlásáról mintegy 1 milliárd dollárért, és korábban már megvásárolta Bruce Springsteen katalógusát.

Nemrég egyébként 300 millió dollárért, vagyis mai árfolyamon 107 milliárd forintért adta el teljes zenei életművét a KISS, a dalok jogait egy svéd zenei befektető, a Pophouse Entertainment vásárolta meg.

Címlapkép forrása: Shawn Goldberg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images