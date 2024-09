Most érdemes kriptóba tenni a pénzünket?

A bitcoin mellett az altcoinok piacán is kivárást láthattunk az előző hetekben a tőzsdéken, mivel a befektetők továbbra is az amerikai elnökválasztással kapcsolatos eseményekre figyelnek. Ahogy azonban közeledünk a novemberi választáshoz, úgy válik egyre fontosabbá pozícionálni magukat a piaci szereplőknek a lehetséges kimenetelekre. A bitcoin kapcsán már láthattunk az utóbbi napokban 80 ezer és bőven 100 ezer dollár feletti célárakat is, van azonban egy másik token is, amely nagy rali előtt állhat.