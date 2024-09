A héten csődvédelembe menekülhet a Tupperware

Évek óta csökken a kereslet a Tupperware termékei iránt, a céget hosszú ideje próbálják megmenteni. A Bloomberg úgy tudja, hogy már a héten csődeljárást kezdeményezhet a cég.

A Tupperware csődvédelembe menekülhet, tudta meg a Bloomberg az ügyet ismerő bennfentesektől.

A hírre 58 százalékot zuhant a már egyébként is csődárazáson lévő részvény árfolyama.

A csődeljárás előkészítése a Tupperware és hitelezői közötti hosszadalmas tárgyalásokat követi a több mint 700 millió dolláros adósság kezeléséről. A hitelezők az idén megállapodtak abban, hogy adnak némi lélegzetvételnyi időt a hitelfeltételekhez, de a vállalat helyzete tovább romlott.

A Tupperware vezetői évek óta figyelmeztetnek arra, hogy kétséges, hogy működőképes marad a Tupperware. A cég júniusban azt tervezte, hogy bezárja egyetlen amerikai gyárát és elbocsát közel 150 alkalmazottat. Tavaly a vállalat vezérigazgatóját, Miguel Fernandezt és több igazgatósági tagot is leváltottak.

A Tupperware 1946-ban mutatta be műanyag termékeit, miután az alapító Earl Tupper feltalálta a rugalmas, légmentesen záródó tömítést. A márka az amerikai otthonokba főként a külvárosi nők által szervezett eladási partik révén robbant be. A vállalat közel 80 éves működése során továbbra is nagyrészt amatőr eladók seregének közvetlen értékesítésére támaszkodott, 2022-ben több mint 300 ezer független értékesítője volt.

