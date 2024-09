Csökkenő kamatokra, gyengülő forintra számít az Equilor

Csökkenő infláció és jegybanki alapkamat Magyarországon, gyengülő forint és dollár, erre számít az Equilor. Hogy mibe érdemes ilyen környezetben befektetni? Az elemzőház óvatosságra int a növekvő bizonytalanságok miatt, de jó alternatívát jelenthetnek a magyar állampapírok, amelyek relatíve magas reálhozamot kínálnak, a részvénypiacokon érdemes lehet a régiós, különösen a lengyel és magyar piacok felé fordulni, amelyek historikusan olcsónak számítanak. A szektorok közül a defenzívebb ágazatok, mint a közművek, gyógyszeripar és nem ciklikus fogyasztási cikkek gyártói lehetnek vonzóbbak a gazdasági ciklus jelenlegi szakaszában, derült ki az Equilor sajtótájékoztatóján.

Káros a tranzakciós illeték

Az Equilor Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója, Szécsényi Bálint a cég sajtóeseményén beszélt a hazai befektetési szolgáltatási piac helyzetéről és kihívásairól. A szakember rámutatott, hogy bár a szektor számára kedvező időszakot élünk, vannak árnyoldalak is.

"A magasabb kamatkörnyezet és a pénzügyi megtakarítások magasabb szintje a mi területünk felé irányítja a figyelmet, és több lehetőséget ad a növekedésre" - emelte ki Szécsényi. Hozzátette, hogy a bankrendszer és a befektetési szolgáltatók eredményei, forgalmai is jók, amit a nagyobb tőkepiaci megrázkódtatások nélküli elmúlt 1-2 év is elősegített.

A pozitívumok mellett azonban a tranzakciós illetéket káros intézkedésként értékelte az elnök-vezérigazgató. Elmondása szerint ez már önmagában is jelentős versenyhátrányt okozott a hazai szolgáltatóknak, és a legutóbbi emelése még tovább rontotta a helyzetet. Szécsényi szerint ez bizonytalanságot és bizalmatlanságot okoz a befektetők körében, és hosszabb távon a hazai befektetések külföldre áramlásához vezethet.

"Rengeteg határon átnyúló, fióktelepként működő szolgáltató van, akikre nem vonatkozik ez a szabályozás. Ha ők nem fizetik meg az illetéket, akkor nyilvánvalóan a hazai szolgáltatók versenyhátrányba kerülnek, a hazai szolgáltatóknál lévő ügyfelek pedig rosszabb helyzetbe kerülnek és magasabb költségekkel szembesülnek" - magyarázta a szakember.

Szécsényi Bálint kitért arra is, hogy az Equilor folyamatosan bővíti nemzetközi jelenlétét. A cég a varsói tőzsde teljes jogú tagja, a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja, és szeptembertől már a bécsi, bukaresti, zágrábi és ljubljanai piacokhoz is közvetlen hozzáférést biztosít ügyfeleinek.

"Gyakorlatilag most már a teljes közép-kelet-európai régió lakossági és intézményi ügyfeleinek érdekeit tudjuk biztosítani" - zárta gondolatait az Equilor elnök-vezérigazgatója.

Egyesült Államok

Az év egyik legfontosabb témája az amerikai elnökválasztás, a jelöltek győzelmi esélye között rendkívül kicsi a különbség.

Muhi Gergely, az Equilor vezető elemzője szerint rendkívül szoros versenyre lehet számítani a 2024-es amerikai elnökválasztáson, ami jelentős bizonytalanságot okoz a piacokon. Ugyanakkor az USA gazdasági kilátásai összességében kedvezőek. Muhi Gergely kiemelte:

"Soha nem volt ennyire szoros az elnökválasztási verseny az elmúlt években. Amióta Joe Biden kiszállt, és Kamala Harris lett a demokrata elnökjelölt, nem volt olyan hét, hogy 5 százalékpontnál nagyobb különbséget mértek volna a felmérések a két jelölt között. Ez példátlan a történelemben."

Joe Biden július 21-én visszalépett az elnöki az elnöki versenyből. Helyette Kamala Harris lett a demokraták jelöltje, aki revitalizálta az elnöki székért folyó versenyt. Harris megközelítőleg 3 százalékkal vezet Trump előtt a közvéleménykutatásokban. Harris 226, Trump 219 elektori szavazatot tudhat mögött a várakozások szerint.

A választás 7 csatatérállamban dőlhet el, ahol Trump 43 elektort tudhat valószínűleg maga mögött, míg Harris 31-et. Pennsylvaniában, ami 19 elektort ad, fejfej mellett állnak a jelöltek.

Az elnökjelöltek várható gazdaságpolitikájában jelentős eltérések vannak, mert bár mindketten fellépnének az inflációval szemben, de például az adózás, a vámok vagy a jegybanki függetlenség kérdésében eltérő a demokrata és a republikánus elnökjelölt terve. Utóbbi témakörben Trump szeretné, ha az elnököknek nagyobb befolyása lenne a FED döntései felett, amibe beletartozik az is, hogy a FED egyeztet az elnökkel a kamatlábak alakulásáról, Harris viszont kiállt a jegybanki függetlenség mellett.

A korábbi elnöki ciklusok tapasztalatai alapján azonban az mondható el, hogy

az amerikai elnökök inkább nem teljesítik a még jelöltként megtett ígéreteiket.

Forrás: Equilor

Az amerikai gazdaságot jellemzi:

Dinamikus a gazdasági növekedés, de van esély egy kisebb recesszióra jövőre

A fogyasztás egy részét megtakarításból vagy hitelből fedezik a háztartások, 2022 január óta 3%-kal nagyobb mértékben emelkedtek a kiadások, mint a jövedelmek

A munkaerőpiacról negatív jelzések érkeztek

Az idei évben 2,5% körüli, jövőre 1,5% körüli növekedés várható

Az infláció idén 3% alatt, jövőre 2,4% körül alakulhat

A munkaerőpiacról baljós jelek érkeztek: 2022 tavasza óta folyamatosan csökken a munkaerő-kereslet, a betöltött munkahelyek bővülésének dinamikája is csökkenést mutat

Szeptember 18-án megkezdődhet a kamatvágási ciklus, az idei évre 110 bázispontos vágást áraz a piac, az Equilor szerint ez túlzott optimizmus, az elemzőház idén összesen 75 bázispontos vágásra számít, jövőre további 100 bázispontos csökkentés jöhet. Jelentősen lecsökkent a likviditást biztosító fordított repo-ügylet (RRP) állomány, ez tompíthatja a monetáris lazítás hatásait.

Eurózóna

A periféria, például Spanyolország vagy Olaszország most relatíve jól teljesít, de a core országokban, például Németországban továbbra is gyenge a gazdasági növekedés. Továbbra is szenved a német feldolgozóipar, júniustól viszont emelkednek a gyáripari megrendelések. A fogyasztás sem indult még be, a lakossági energiaárak továbbra is viszonylag magasak. A periféria gazdaságai kifejezetten jól teljesítenek, főként a szolgáltatási szektor. Idén 0,6%-os, jövőre 1,3%-os növekedés jöhet, az infláció idén 2,3% körül, jövőre 2,1%-on alakulhat.

Az eurózónában folytatódott a kamatvágási ciklus. Júniusban és szeptemberben 25-25 bázispontot vágott az EKB, 15-25 bázispontra szűkült a kamatfolyosó.

Az idei évben még 1 vagy 2 kamatvágást áraznak a piaci szereplők, de az Equilor szerint reálisabb lehet az egyszeri vágás, melyre december 12-én kerülhet sor.

Jövőre folytatódhat a kamatvágási ciklus, mivel az infláció visszaszorulhat, a gazdasági növekedés mérsékelt maradhat. 2025-ben 4 lépésben, összesen 100 bázisponttal csökkenhet a kamatszint.

Magyarország

A vártnál alacsonyabb a gazdasági növekedés Magyarországon, ennek az oka a külső kereslet visszaesése (német feldolgozóipar, elektromos autók), a visszafogott belső fogyasztás, és a mezőgazdaság helyzete (aszály).

A fogyasztás a negyedik negyedévben élénkülhet, jövőre új gyártói kapacitások lépnek be.

Egyelőre nem látszik a reálbérek emelkedésének hatása a hazai fogyasztásban, ennek egyik oka, hogy a fogyasztás egyre nagyobb része külföldön csapódik le (online vásárlások, turizmus). Az Equilor várakozása szerint jövőre már érdemben emelkedhet a fogyasztási ráta.

Elérhető lehet a 4,5%-os hiánycél, de ha a fogyasztás nem élénkül dinamikusan, további bevételnövelő intézkedésekre lehet szükség, bizonyos különadók növelése, kiterjesztése elképzelhető.

Az Equilor szerint óvatos ütemben folytatódhat a kamatvágási ciklus, az elemzőház szerint jövő nyárig minden második ülésen jöhet kamatvágás.

Az idei év végére 6,25%, 2025. év közepére 5,50%, 2025. év végére 5,00% lehet az alapkamat.

Az Equilor arra számít, hogy szeptemberben 25 bázispontos lépéssel folytatódik a kamatvágási ciklus.

Jövőre elérhető lehet az inflációs cél, jelenleg kiegyensúlyozottak az inflációs kockázatok: egyrészt a fogyasztás lassan élénkül, a háztartások óvatosak, az energiaárak visszafogottak, másrészt viszont a geopolitikai kockázatok továbbra is fennállnak, gáztranzit, olajtranzit kérdése továbbra is nyitott.

Idén több hitelminősítés is lesz, az S&P október 25-én, a Moody’s november 29-én, a Fitch december 6-án mond véleményt Magyarországról, az Equilor egyik hitelminősítőtől sem vár módosítást idén.

Előrejelzések

Az Equilor idén mérsékelt, a következő két évben dinamikus gazdasági növekedést vár Magyarországon, az infláció csökkenő pályán alakulhat, a jegybanki alapkamat 2026 végére 4 százalékra csökkenhet, a forint pedig mérsékelten gyengülhet.

Forrás: Equilor

Részvénypiacok

Muhi Gergely, az Equilor vezető elemzője a cég sajtóeseményén beszélt a globális és hazai tőzsdei folyamatokról, valamint a befektetési kilátásokról.

Az idei év tőzsdei teljesítményét nagyban meghatározta a technológiai szektor szárnyalása. Ahogy Muhi fogalmazott:

"A tőzsdei emelkedés nagy részét igazából az úgynevezett Magnificent Seven részvénycsoport adta, ezek a nagy technológiai vállalatok papírjai, és ha ezektől eltekintünk, a maradék 493 részvény teljesítménye már közel sem annyira kiugró."

A mesterséges intelligenciához kapcsolódó túlzott várakozások hajtották fel ezeket a részvényeket, de ez a hit kezd megkérdőjeleződni a piacon. Bár az MI fontos szerepet fog játszani a gazdaságban, a kapcsolódó vállalatok profitkilátásai vélhetően nem fognak olyan ütemben felfutni, mint azt korábban várták.

Augusztusban több negatív hír is érkezett, ami korrekciót okozott a piacokon:

- A nagyvállalatok gyengébb eredményjelentései - Negatív hírek az amerikai munkaerőpiacról - A japán jegybank jelzése a monetáris politika szigorításáról

Ezek hatására volatilissé vált a hangulat, ráadásul egyre többen tartanak egy esetleges enyhe recessziótól az USA-ban.

Az európai és japán tőzsdék alulteljesítettek az amerikaihoz képest. Németországban különösen nyomott a gazdasági növekedés, ami az iparvállalatok teljesítményén is meglátszik.

Kína továbbra is a legnagyobb kockázati tényező a világgazdaságban, elsősorban az ingatlanpiaci problémák miatt. Ugyanakkor úgy tűnik, a kínai vezetés a diverzifikáció útját választotta, így nem várható hirtelen mély recesszió az országban.

A magyar tőzsde meglepően jól teljesített idén, köszönhetően annak, hogy régiós és nyugat-európai összevetésben is rendkívül olcsó volt. Az OTP Bank különösen jól szerepelt, ott a tőkeellátottság továbbra is kiváló, a CET1 tőkearány 17,4 százalékra nőtt. A Richter kilátásai is kedvezőek, fő termékük, a Vraylar várhatóan hozza vagy meghaladja az elemzői várakozásokat. A Magyar Telekom bevételei és eredményessége is javult, részben az inflációkövető díjemeléseknek köszönhetően.

A befektetési stratégiát illetően Muhi óvatosságra int a növekvő bizonytalanságok miatt. Jó alternatívát jelenthetnek a magyar állampapírok, amelyek relatíve magas reálhozamot kínálnak.

Forrás: Equilor

A részvénypiacokon érdemes lehet a régiós, különösen a lengyel és magyar piacok felé fordulni, amelyek historikusan olcsónak számítanak. A szektorok közül a defenzívebb ágazatok, mint a közművek, gyógyszeripar és nem ciklikus fogyasztási cikkek gyártói lehetnek vonzóbbak a gazdasági ciklus jelenlegi szakaszában.

Deviza- és nyersanyagpiacok

Az Equilor sajtóeseményén Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető beszélt a forint és más devizák, valamint az árupiacok várható alakulásáról.

A szakember szerint a forint esetében továbbra is jelentős kockázatok vannak a gyengülés irányába. Ennek fő okai a költségvetési hiány, a GDP-növekedés elmaradása a várakozásoktól, valamint az esetlegesen elveszíthető EU-s források.

"A kockázatok nagyobb mértékben vannak jelen a magyar gazdaság kapcsán, mint a pozitív kimenetelek, és ezt árazza és árazni is fogja a piac" - emelte ki Buró Szilárd.

Az Equilor év végére 395 forintos euróárfolyamot vár, de kritikus lehet a 400 forintos szint átlépése. Jövőre akár tartósan 400 forint fölé is kerülhet az árfolyam.

Az euró-dollár árfolyamnál fordulat várható, az euró erősödése valószínű a dollárral szemben. Ennek oka, hogy csökken a dollár kamatelőnye, illetve az amerikai gazdaság lassulhat, míg az európai magára találhat.

Az árupiacokon az olaj ára 70-75 dollár között maradhat hordónként. Az arany árfolyama rekordokat döntöget, idén már 25%-ot emelkedett. Az ezüst iránti kereslet meghaladja a kínálatot, ami felfelé hajthatja az árát.

Az elemző szerint összességében lassú, de folytatódó forintgyengülés, euró erősödés a dollárral szemben, valamint emelkedő nemesfém árak várhatók a következő időszakban.

Címlapkép forrása: Jackyenjoyphotography via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ