Egyelőre mégsem épül fel Németországban az Intel gigantikus chipgyára

Az Intel eladásai a várakozások alatt alakulnak, a vállalat 15 ezer fős létszámleépítést hajt végre, az amerikai cég a mostani környezetben nem tudja megkezdeni a németországi gigagyárának a felépítését, írja a Reuters.

Komoly gondokkal küzd az Intel, a cég milliárdos veszteséget ért el és költségcsökkentési programot indított, feldarabolhatják a céget és eladhatják egyes részeit, leállítják a beruházásokat és mintegy 15 ezer munkahelyet szüntetnek meg. Az átalakulás része, hogy az Intel már szétválasztotta szerződéses gyártási és termékfejlesztési tevékenységeit, és külön-külön mutatja ki azokat a mérlegében, és egy „kínai falat” emeltek a részlegek közé, hogy megakadályozzák, hogy az egyik részleg potenciális vevői hozzáférjenek a másik üzleti titkaihoz.

A problémákat részben az okozza, hogy az Intel kimaradt a mesterséges intelligencia boomból, a vállalatnak nincsenek versenyképes, nagy teljesítményű chipjei a számításigényes feladatokhoz, ugyanakkor a hagyományos processzorok iránti kereslet egyre csökken.

A költségcsökkentési program egyik része, hogy

az Intel elhalasztja magdeburgi chipgyárának tervezett építését.

Magdeburgban egy közel 3000 munkahelyet biztosító megagyárat akartak építeni, az Intel 30 milliárd eurót akart befektetni, amelyhez a német kormány 10 milliárd euróval járult volna hozzá. A chipek gyártását várhatóan 2027 körül kezdték volna meg.

A projekt valószínűleg mintegy két évet csúszik - jelentette be a nehéz helyzetben lévő chipgyártó hétfőn az amerikai tőzsde zárása után. Emellett a lengyelországi terveket is egyelőre félreteszik - közölte Pat Gelsinger, az Intel vezérigazgatója. Az amerikai vállalat további intézkedéseket is bejelentett, például ingatlanok eladását.

Közben a német politika már elkezdte megkeresni a költségvetésben annak a 10 milliárd eurónak a helyét, amit az Intel gyárához adtak volna támogatásként. A pénzügyminisztérium szerint az Intel új chipgyártó üzemeinek támogatására már nem szükséges forrásokat kellene felhasználni a költségvetési egyensúly megteremtésére, a gazdasági minisztérium pedig visszautasította ezt.

„Minden olyan forrást, amelyre az Intelnek nincs szüksége, a szövetségi költségvetésben tartalékolni kell a megoldatlan pénzügyi problémák csökkentésére, minden más nem lenne felelős politika” - írta Christian Lindner pénzügyminiszter az X-en.

Robert Habeck, a Zöldek gazdasági minisztere viszont azt mondta, hogy a kormány megvitatja, hogyan lehet a forrásokat „ésszerűen és körültekintően felhasználni, és az ország javára fordítani”.

Egy Habeckhez közel álló forrás szerint a támogatások a költségvetésen kívüli éghajlat-változási alapból származnak, ami azt jelenti, hogy nem állnak rendelkezésre a költségvetés betömésére.

