Kiderült, hol épülnek a következő MOHU-s hulladékudvarok

Komáromban és Tatán is elindul a MOHU hulladékgyűjtő udvarainak építése. A vállalat a következő 10 évben összesen 83 új hulladékudvart épít országszerte. A hulladékudvarok az önkormányzatok által kijelölt területen, zöldmezős beruházásban épülnek. A létesítmények több mint 40 hulladéktípust képesek fogadni, a hulladékok nyomon követését pedig fejlett informatikai rendszer biztosítja. A fejlesztések célja az újrahasznosítási arány további növelése, illetve az illegális hulladéklerakás csökkentése - írja közleményében a vállalat.

A MOHU és a tatai önkormányzat szeptember 16-án aláírta a Tatán létrehozandó hulladékudvarhoz kapcsolódó együttműködési és a földhasználati megállapodást. Itt tervezési szempontból az engedélyes tervek elkészítése van folyamatban - írják a közleményben.

Komáromban szintén szignálták már az önkormányzattal a földhasználati megállapodást, itt a kivitelezés pályáztatása van folyamatban, a munkaterületet várhatóan október-novemberben adják át a kivitelezőnek.

Arra nem tért ki a közlemény, hogy a városokon belül hol fog elhelyezkedni a hulladékudvar, de arról már lehet tudni, hogy mind a kettő 2 ezer négyzetméter hasznos alapterületű lesz, és több mint 40 féle hulladéktípus fogadására lesznek alkalmasak.

A közleményben kitérnek arra is, hogy a beruházások önkormányzati tulajdonú, az önkormányzat által kijelölt területen valósulnak meg, megfelelő távolságban a lakóövezettől ahhoz, hogy az építkezés, illetve a működés ne zavarja az ott élőket, miközben könnyen megközelíthetőnek is kell lenniük. Fontos követelmény a megfelelő számú parkolóhely, illetve az akadálymentes kialakítás is. Az új hulladékudvarok megfelelnek a környezetvédelmi és biztonsági előírásoknak, egyebek mellett a veszélyes hulladékok kezelésének szempontjából is.

A korábban elkészült esztergomi, a hamarosan elinduló tatai és komáromi mellett több mint 15 önkormányzattal folyamatosak az egyeztetések hulladékudvarok létesítéséről, Fóttal, Veresegyházzal és Tiszaföldvárral már szándéknyilatkozat is született.

A MOHU célja, hogy a következő évtizedben minden, ötezer főnél népesebb hazai településen mobil vagy fix hulladékudvart hozzon létre, a 10 ezer főnél nagyobb lakosságszámú településeken, illetve a 25 ezer főnél népesebb gyűjtőkörzetekben pedig fix hulladékudvart létesít a vállalat. A MOHU – az esztergomival, tataival és komáromival együtt – összesen 83, évente átlagosan 10 új lakossági hulladékudvart épít olyan városokban és térségekben, amelyekben korábban nem volt elérhető hasonló szolgáltatás. A tervek szerint 2025 végéig újabb 9 ilyen létesítmény jöhet létre.

A leendő hulladékudvarok többsége – így a tatai és a komáromi is – 2000 négyzetméter hasznos mohualapterületű, de a lehetőségektől és igényektől függően bizonyos helyszíneken 1000 és 4000 négyzetméteres udvarok is épülhetnek. MOHU minden hulladékudvarban bevezeti a hulladékokat pontos nyilvántartó, valamint a begyűjtéstől a hasznosításig terjedő utat transzparensen nyomon követő „waste tracking” informatikai rendszert is. A mennyiségek pontos nyomon követése lehetővé teszi a kapacitásfejlesztési tervek célzottabb kidolgozását.

A vállalat hangsúlyozza, hogy lakcímkártya felmutatásával már minden magyarországi lakos az ország bármely hulladékudvarát igénybe veheti.

Címlapkép forrása: MOHU