Megújítja együttműködését a BÉT és az ELITE

A Budapesti Értéktőzsde 2024-ben megújítja partnerségét a Euronext tőzsdecsoporthoz tartozó ELITE-tel, amely a növekedésorientált vállalatoknak nyújt támogatást. Az együttműködés célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások (KKV-k) továbbra is elérhessék az ELITE által kínált páneurópai közösséget, korszerű vállalatfejlesztési képzéseket és egyedi finanszírozási megoldásokat.

A BÉT és az ELITE közötti együttműködés 2017-ben indult el, a partnerség célja, hogy komplex módon támogassa a magyar vállalkozások növekedését: új nemzetközi üzleti és kapcsolatépítési lehetőségeket teremtsen számukra, valamint elősegítse a modern vállalatirányítási gyakorlatok és finanszírozási megoldások megismerését, alkalmazását. A BÉT és az ELITE megújult együttműködésének köszönhetően a hazai cégek továbbra is elérhetik az ELITE által kínált nemzetközi oktatási programot.

„A BÉT célja, hogy még több magyar vállalat számára tegye lehetővé a fenntartható növekedést, a stratégiai tervezést és a tőkeági forrásbevonást. A középvállalatok a hazai gazdaság gerincét alkotják, miközben kiemelt jelentőségűek a tőkepiaci ökoszisztéma bővülése szempontjából is. Az ELITE-tel való együttműködésünk megújítása stratégiai fontosságú lépés, hiszen eddig is számos tőzsdei sikertörténetet segített életre. Mi a jövőben is minden lehetséges eszközt és tudást igyekszünk biztosítani a vállalatok számára ahhoz, hogy ez a sikerszéria folytatódjon” – emelte ki Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.

„Büszkén erősítem meg elkötelezettségünket, hogy támogassuk a magyar vállalatok fejlődését a szélesebb páneurópai ökoszisztémán belül. A Budapesti Értéktőzsdével való hosszú távú partnerség megújítása megerősíti a törekvéseinket, hogy a magyar magáncégeket tőkéhez segítsük, és támogassuk határokon átnyúló növekedésüket. Az ELITE átfogó programja értékes eszközökkel látja el a kis- és középvállalkozásokat – az oktatástól és a tudásmegosztástól kezdve a finanszírozáson át a hálózatépítésig –, amelyek képessé teszik őket a növekedésre és további sikerek elérésére. Az elmúlt évek során 19 ágazatból több mint 60 magyar vállalat csatlakozott az ELITE közösségéhez, amelyek 1,6 milliárd euró összbevételt generáltak. Bízunk abban, hogy ez a partnerség a jövőben újabb növekedésorientált vállalatokat vonz majd, lehetővé téve számukra, hogy még többre váljanak képessé, és sikeresen terjeszkedjenek az európai piacon” – fogalmazott Marta Testi, az ELITE-Euronext Csoport vezérigazgatója.

Címlapkép forrása: Szabó Gábor

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ