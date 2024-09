Súlyos légszennyezés Magyarországon: a hivatalos mérőállomások eltitkolják az igazságot?

Megsértik a hatóságok a levegő szennyezettségére vonatkozó mérési és tájékoztatási európai uniós jogszabályt, mivel nem megfelelő helyen mérik a szennyezettséget, és az így keletkező adatokból helytelen következtetéseket vonnak le. Erre a megállapításra lehet jutni azoknak a méréseknek az eredményeiből, amelyeket civil szervezetek végeztek hat országban - közölte a Levegő Munkacsoport.

A Deutsche Umwelthilfe (DUH) német környezet- és fogyasztóvédelmi szervezet helyi szervezetekkel közösen 2022 és 2024 között több mint 300 mérést végzett Magyarországon, Bulgáriában, Csehországban, Koszovóban, Romániában és Szlovákiában.

Ezek a mérések lényegesen magasabb nitrogén-dioxid (NO2) szennyezettségi szintet mutattak, mint a hivatalos mérőállomások. Ez azt jelenti, hogy a hivatalos mérési gyakorlat folyamatosan sérti az uniós jogot, és elrejti a légszennyezés valódi mértékét.

A DUH ezért sürgeti, hogy az Európai Bizottság írja elő az összes európai hivatalos mérőállomás független felülvizsgálatát. A német kormánytól pedig azt követeli, érje el, hogy a német autógyárak a Közép- és Kelet-Európában mindmáig használatban lévő manipulált, a megengedettnél jobban szennyező gyártmányaikat utólagosan szereljék fel jól működő károsanyag-kibocsátást csökkentő eszközökkel.

A magyarországi méréseket a Levegő Munkacsoport koordinálta. Budapest mellett 21 vidéki településen is vizsgálta a nitrogén-dioxid-szennyezettséget helyi civil szervezetek és önkéntes magánszemélyek bevonásával. Számos olyan települést is bevontak a kampányba, ahol egyáltalán nincs hivatalos mérés, így legfeljebb a több tíz kilométer távolságra lévő mérőállomás(ok) méréseiből és a terjedést jellemző egyéb adatokból kiinduló modellezés révén jut információhoz a város lakossága és vezetése.

Szegő Judit környezetkutató, a magyarországi kampány felelőse elmondta: „Több vidéki település legforgalmasabb csomópontjait és útjait sikerült felmérni a passzív mintavételi készülékekkel két különböző időszakban, és ezekből a mérésekből, valamint a szúrópróba szerűen, a DUH aktuális szennyezettséget mérő készülékével kapott adatokból világossá vált, hogy a használt dízelautók tömeges importja jelentősen rontotta a levegő minőségét Magyarországon is."

Szakértői becslések szerint az útjainkon közlekedő gépjárművek legszennyezőbb 10 százaléka okozza a szennyezés 60 százalékát, így gyorsan és könnyen csökkenthetnénk a szennyezést, ha kitiltanánk ezeket a járműveket a sűrűn lakott területekről.

A Budapesten végzett mérések több olyan hotspotot tártak fel, amelyek NO2-szintje lényegesen magasabb, mint a hivatalos mérőállomások által regisztrált, ami azt jelzi, hogy nem megfelelően helyezték el őket.

Jürgen Resch, a DUH ügyvezető igazgatója kijelentette: „Volker Wissing német szövetségi közlekedési miniszter ahelyett, hogy felszámolná a dízelautók okozta szennyezést, egyszerűen a szomszédos országokra zúdítja azt. A helyi hatóságok ezután eltitkolják a problémát, és a Kelet- és Közép-Európában légszennyezésnek kitett emberek szenvedik el a következményeket. Évente több mint 142 000 ember hal meg idő előtt az EU-ban a dízel kipufogógáz nitrogén-dioxidjának való kitettség miatt.”

A mai napon közzétett, „Európai mérőállomások ellenőrzése ─ az NO2-mérések eredményei Európa-szerte” című jelentés egy 2018 óta tartó, most is folyamatban lévő mérési kampány része. Ebben a kampányban a DUH Európa-szerte támogatja a helyi civil szervezeteket és kezdeményezéseket NO2-mérések elvégzésében. Eddig több mint 5000 mérést végeztek 19 országban. Az átfogó cél az, hogy bizonyítékot gyűjtsenek a hivatalos mérőállomás-hálózat súlyos hiányosságairól, és felhívják a figyelmet az egész Európát sújtó problémára.

Az úgynevezett passzív mintavevő készülékeket alkalmazó mérési módszert már számos alkalommal tudományosan validálták, és kormányhatóságok is alkalmazzák, például Észak-Rajna-Vesztfáliában. Az összes mérési eredmény megtekinthető a „NO2 légszennyezettségi térképen”: www.duh.de/no2airpollution.

