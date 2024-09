Mutattunk egy izgalmas befektetést, szépen felpattant az árfolyama

Múlt heti elemzésünkben már említettük, hogy nagy bajban van az európai autóipar: a magas költségek és a gyenge eladás következtében ráadásul a legnagyobb gyártók részvényeit is szétverték az előző hónapokban. Akkor mutattunk egy olyan európai részvényt, melyben jó lehetőségek rejlenek. Az emelkedés el is kezdődött, most pedig megnéztük, hogy meddig tarthat még.