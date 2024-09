Fontos szerződést kötött Azerbajdzsánban a Mol

A Mol azerbajdzsáni földgázkészletek kitermelésére vonatkozó kereskedelmi megállapodásokat kötött vegyesvállalati partnereivel. A SOCAR és a BP – amely a projekt operátora – után a Mol a harmadik legnagyobb tulajdonos az azerbajdzsáni Azeri-Chirag-Deepwater Gunashli (ACG) mezőben, ahol a kőolajtermelő rétegek alatt és felett gázrétegeket azonosítottak.

A kereskedelmi megállapodások kiegészítik az ACG termelésmegosztásra vonatkozó már meglévő szerződését, lehetővé téve a partnerek számára az ACG-mező gázkészleteinek feltárását, felmérését, fejlesztését és kitermelését. Az ACG-ben lévő gázkészletek jelentősnek mutatkoznak, mennyiségük elérheti az akár 4 ezer milliárd köblábot (kb. 112 milliárd köbméter). Az első termelő kút fúrása már elkezdődött a West Chirag platformról, a gáztermelés megkezdése pedig 2025-re várható. A kút szerepe fontos, mivel a kitermelés révén lehetővé teszi a gázkészletek felmérését, ami segítséget jelent a jövőbeni fejlesztési tervekhez.

Az ünnepélyes aláírásra Bakuban került sor az 1994-ben aláírt ACG megállapodás (ACG PSA) 30. évfordulóján. Emellett Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója és Rovshan Najaf, a SOCAR elnöke szándéknyilatkozatot írt alá Bakuban, amelynek célja további, szénhidrogén-kutatásra vonatkozó együttműködési lehetőségek feltárása a Shamakhi-Gobustan régióban. A megállapodás értelmében a Mol szándékát fejezte ki, hogy tapasztalatai, technikai és kereskedelmi ismeretei, valamint anyagi forrásai révén hozzájárul Azerbajdzsán szénhidrogén-kitermelésének további fejlesztéséhez.

„A mai nap fontos mérföldkő a Mol számára: az olajmezők több éves fejlesztése és kitermelése után kiterjesztjük tevékenységünket Azerbajdzsánban a földgázkészletek kitermelésére, ami a SOCAR-ral és a többi ACG-partnerrel való kiváló együttműködésnek köszönhető”

– mondta Hernádi Zsolt.

„Ez a nap az Azerbajdzsán és Magyarország közötti gazdasági együttműködés szempontjából is kiemelkedő, és az országaink közötti kitűnő kormányzati kapcsolatoknak köszönhetően képesek voltunk tovább mélyíteni az üzleti együttműködésünket. Az ACG a koronaékszerünk, hiszen innen érkezik nemzetközi szénhidrogén-termelésünk legnagyobb része. A Mol részvétele a projektben egyben a két ország közötti gazdasági kapcsolatok zászlóshajója is, emellett az ACG kulcsszerepet játszik Közép-Európa energiaellátás-biztonságában. A mező kitermelése rugalmasságot biztosít a kőolaj-beszerzés terén a finomítóink számára Szlovákiában és Horvátországban, így a partnerség az egész régió számára előnyös. Mindezek fényében nagy megtiszteltetés számomra, hogy a SOCAR-ral, nagyra becsült partnerünkkel, egy szándéknyilatkozatot is aláírhatok, amely világosan jelzi, hogy az együttműködésünk előtt nagy jövő áll. A folyamatban lévő offshore ACG kitermelés mellett bizakodom további kutatási sikerekben Azerbajdzsánban, ezúttal a szárazföldön is. Nyitottak vagyunk a közös lehetőségek még további kiaknázására” – tette hozzá.

A Mol 9,57%-os részesedése az ACG-ben és 8,9%-os részesedése a Baku-Tbiliszi-Ceyhan vezetékben változatlan marad.

