Vége a home office-nak? - Itt a lista a cégekről, akik visszarendelték a dolgozókat

Amazon

Andy Jassy vezérigazgató szeptember 16-án egy belsős üzenetben jelentette be, hogy az Amazon jövő évtől kezdve leállítja a távmunkát. „Úgy döntöttünk, hogy visszatérünk az irodai munkavégzéshez, ahogy a Covid megjelenése előtt volt” - mondta Jassy. Hozzátette, hogy az elmúlt öt év tapasztalatai alapján a személyes jelenlétnek jelentős előnyei vannak. A vezérigazgató a munkavállalók könnyebb együttműködését és jobb kapcsolatát említette, és azt mondta, hogy a személyes munkavégzés erősíti a vállalati kultúrát. Ezzel nem mindenki értett egyet, egy belső csatornán több dolgozó is kritizálta a lépést, sőt, voltak, akik tiltakozást szerveztek a változtatás ellen.

Apple

Az Apple-nél még nem szűnt meg teljesen a home office, csak megemelték az irodában töltendő napok számát még 2022 augusztusában, a korábbi 2 nap helyett 3 irodai napot várnak el a dolgozóktól. Tim Cook vezérigazgató szerint a cél a személyes együttműködés helyreállítása volt. Ezt nem minden dolgozó díjazta, tiltakozás is indult, de a változás végül életbe lépett, és azóta is érvényben van.

BlackRock

Tavaly vezette be a BlackRock, hogy az alkalmazottaknak heti négy napot kell az irodában tölteniük, amit a karrierépítéssel és a betanítással indokolnak. Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy az alapkezelő kibérelt egy 15 emeletes irodát, amit meg akart tölteni az alkalmazottakkal. Annyi rugalmasság azért volt az új rendszerben, hogy a cég lehetőséget adott szezonálisan kéthetes home office-ra.

Chipotle

A gyorsétteremlánc tavaly nyáron jelentette be, hogy az irodai dolgozókat heti 4 napra visszarendeli az irodába, korábban 3 napot kellett benn tölteniük.

Citigroup

Az amerikai bank 600 dolgozóját utasította arra, hogy térjen vissza teljes munkaidőben az irodába. A vállalat májusi közleménye szerint a dolgozók többsége továbbra is hibrid munkarendben dolgozhat, heti legfeljebb két napot az irodán kívül.

Disney

Bob Iger vezérigazgató tavaly januárban közölte a dolgozókkal, hogy márciustól minden hibrid módon dolgozó alkalmazottnak heti négy napra vissza kell térnie az irodába. Erre válaszul több mint 2300 alkalmazott írt alá egy petíciót, amelyben arra kérték a cégvezetőt, hogy gondolja át ezt a lépést, mert egy lelassítja, sőt, rontja a Covid utáni fellendülést, kritikus erőforráshiányt és pótolhatatlan tudásveszteséget okoz.

Goldman Sachs

2022 márciusában Davod Solomon vezérigazgató arra kérte a dolgozókat, hogy heti öt napra térjenek vissza az irodába, hét hónappal később azonban azt mondta, hogy mindössze a munkatársak 65 százaléka dolgozik az irodában, és sokan még egy évvel a bevezetés után sem tartották be az irányelvet. Ez a felsővezetők frusztrációját váltotta ki, így a Goldman Sachs további szigorításokról döntött, a cél, hogy teljes munkaidőben térjenek vissza az irodába.

Google

2022 márciusában rendelte el a Google a San Francisco-i és több amerikai helyszínen dolgozó alkalmazottjánál, hogy a következő hónaptól kezdve legalább heti három napra térjenek vissza az irodába. Tavaly szigorítottak ezen, és közölték, hogy az irodai jelenlétet a teljesítményértékelésükbe is beleszámítják, a teljes munkaidős távmunka pedig nem jár bárkinek, ezt csak kivételes esetekben fogják engedélyezni.

IBM

Az IBM nem óvatoskodott, kerek-perec kijelentette a vezetőknek, hogy vagy bejárnak az irodákba, vagy mondjanak fel. A Bloomberg úgy tudja, hogy heti legalább három napon kell megjelenni az irodában, vagy ügyfélnél és azt is meghatározták, hogy a munkatársaknak az iroda vagy az ügyfél 50 mérföldes körzetében kell lakniuk. A vezérigazgató elmondta, hogy az alkalmazottak karrierje megszenvedheti a home office-t, és hozzátette, hogy a távmunkában dolgozóknak nehézséget okozhat az előléptetés.

JP Morgan

2023 áprilisától minden ügyvezető igazgatót heti öt napban berendelt az irodába a cégvezetés, a többi alkalmazottnak pedig legalább heti 3 napon kell személyesen megjelenni. Az elégedetlenkedőknek Jamie Dimon vezérigazgató azt üzente, hogy megérti, ha valaki nem akar minden nap másfél órát ingázni, de nem kötelező a JP Morgannél dolgozni. Az amerikai bank adatokat is gyűjt a dolgozók tevékenységéről, nyomon követi a jelenlétet.

Meta

A Facebook és az Instagram anyavállalata 2023 szeptemberében változtatott a távmunkára vonatkozó irányelvein, miszerint az alkalmazottaknak hetente három napon be kell menniük az irodába, az új álláshirdetésekben pedig fel sem ajánlja a távmunkát. Idén nyáron közölték, hogy jelenlétüket napi szinten nyomon követik majd, és ha nem tartják be a szabályokat, akkor el is bocsáthatják őket.

Salesforce

Az amerikai szoftvercég október elsejei hatállyal heti négy-öt napra hívja vissza az irodába dolgozóit, ami az értékesítésben, a szolgáltatásokban, az adatközpontban dolgozó mérnököknek, és a helyszíni támogató technikusok számára lesz kötelező.

Snap

A Snap 2023 szeptemberében vezette be, hogy az alkalmazottaknak legalább heti négy napot irodában kell dolgozniuk. Ez nagy változás jelentett a korábbi, távmunkát támogató hozzáálláshoz képest. Az alkalmazottak szerint egyes vezetők azzal fenyegetőztek, hogy a vállalat képes nyomon követni a dolgozók WiFi-kapcsolatait, hogy lássa, ki tartja be a szabályokat.

Starbucks

A kávézólánc 2023 januárjában vezette be, hogy az ingázási távolságon belül dolgozóknak legalább heti három napon vissza kell térniük az irodába, miután volt, aki a minimális, 1 napos elvárást sem teljesítette, és az akkori cégvezető rámutatott arra is, hogy a baristáknak például nincs home office.

Tesla

Az elektromosautó-gyártó 2022 júniusában értesítette az alkalmazottait arról, hogy vissza kell térniük az irodába, heti 40 órában, aki nem jelenik meg, arról azt fogják feltételezni, hogy felmondott – közölte a dolgozóknak kiküldött levelében Elon Musk. Az autógyártó alapítója a távmunka ellen van, véleménye szerint a jelenlét a Tesla-gyárak sikerének titka, enélkül a Tesla már rég csődbe ment volna.

X

Miután átvette a Twittert Elon Musk, nem csak a cég nevén változtatott, de a bejárási szabályokon is, hasonlóan a Teslánál követett elvekhez, ha valaki nem jelent meg az irodában, amikor nem volt akadályoztatva, az felmondásnak számított. Heti 40 óra irodai munkát várt el, csak különleges engedéllyel dolgozhattak távmunkában.

Uber

2022 áprilisában jött a nagy fordulat az Ubernél, akkor a cég vezérigazgatója közölte, hogy az irodákban 35 helyszínen legalább az idő felében vissza kell térniük az irodákba, a fennmaradó időben távolról dolgozhatnak, sőt, különleges engedéllyel a 100 százalék home office is megengedett.

