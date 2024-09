Újabb gondra világítanak rá a vezetők: szervezeten belül bukhat meg a vállalatok klímacélja

A megkérdezett magyarországi fenntarthatósági vezetők kifejezetten pozitívan tekintenek a jövőbe, a többségük (70%) biztos benne, hogy eléri a kijelölt klímavédelmi céljait és valódi változást ér el a fenntarthatóság területén - derül ki az EY Sustainable Value Study 2024 című tanulmányából. A több mint 500, köztük 50 magyar fenntarthatósági vezető részvételével készült nemzetközi kutatás alapján a klímacélok elérésének a legnagyobb akadálya nem finanszírozási, technológiai vagy szabályozási eredetű, hanem a szervezeten belüli széthúzásból fakad.

A magyar fenntarthatósági vezetők beszámolói alapján a klímacélok teljesítése jól halad a hazai vállalatoknál, több mint 55%-os kibocsátáscsökkentési célkitűzéssel rendelkeznek, amelynek közel egyharmadát már el is érték.

Sokan vannak azonban (71%), akik 2040 és 2050 között tervezik végleg megvalósítani a klímavédelmi vállalásokat.

A felmérésből kiderült az is, hogy a megkérdezettek döntő többsége (82%) nyilvánosan is kommunikált arról, hogy csökkenti a kibocsátását. A válaszadók több mint felénél a klímavédelmi erőfeszítések nem csupán a vártnál nagyobb fogyasztói és társadalmi megbecsülést hoztak, de jobb pénzügyi eredményeket is.

Ezek alapján itthon kevésbé jellemző a greenhushing jelensége, vagyis amikor egy vállalat inkább elhallgatja a fenntarthatóság jegyében elért valós eredményeit, nem mutatja be azokat, nehogy az a látszat alakuljon ki róla, hogy csak tetszelegni akar a zöldítési trendben.

Mik a leggyakoribb intézkedések a klímacélok eléréséhez?

A klímacéljaik eléréséhez eddig olyan területeken tettek lépéseket, mint:

a klímaszakértő felvétele (80%),

az áram- és üzemanyag-fogyasztás csökkentése (80%),

megújuló energiaforrások használata (78%),

valamint a klímavédelmi technológiák, pl. carbon capture házon belüli bevezetése (72%).

A beruházások tekintetében a leggyakrabban említett területek az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a hulladékgazdálkodás, a munkahelyi esélyegyenlőség, valamint az ellátási láncok kockázatkezelésének javítása voltak, ezekbe ruháznak be itthon a vállalatok a fenntartható működés érdekében.

A megkérdezett cégvezetők közel fele többet költ klímavédelmi célokra az előző évhez képest, ami meghaladja a globális átlagot (34%).

A kutatásról A második éves EY 2024 Sustainable Value Study globális 520, ebből Magyarországon 50 fenntarthatósági vezető vagy a szervezetükben ezzel egyenértékű felelősséggel rendelkező személy megkérdezésével készült globális felmérés tanulságaira támaszkodik. Magyarország először vett részt a kutatásban.

A legnagyobb akadály: az együttműködés hiánya

A pozitív eredmények és várakozások mellett néhány nezézségről is beszámoltak a hazai vezetők, az üzletágak közötti hátrányos együttműködést emelték ki legnegatívabb tényezőként a fenntarthatósági stratégiaalkotási folyamatban.

A válaszadók 58%-a kihívásokkal szembesül a kereszt- funkcionális együttműködésben, különösen a technológiai vezetőkkel (CTO-k),

ami akadályozza a fenntarthatósági kezdeményezések további előrehaladását.

A célok eléréséhez tehát házon belül kell intézkedéseket hozni a hazai vállalatok esetében. A globális átlaghoz (36%) képest ez a kooperációs probléma idehaza jóval gyakrabban merül fel. Egy másik kiemelt probléma a szervezet lomhasága: a válaszadók 40%-a szerint ez okozhatja a klímacélok elérésének hiányát.

A tanulmány kitér arra is a válaszok alapján, hogy a vállalat üzleti stratégiában leginkább a növekedési stratégia kidolgozásánál (42%), az új technológiák bevezetésénél (38%), és az ellátási láncok optimalizálásánál (36%) kellene jobban előtérbe helyezni a fenntarthatóságot.

Fókuszban az ellátási lánc és az MI

A fent említett akadályok elhárítása mellett a mesterséges intelligencia is előkerült, mint az egyik jelentős potenciált (a klímacélok elérésének szempontjából is) tartogató technológia, leginkább az ellátási láncok optimalizálására és a karbonkibocsátás csökkentésére vonatkozóan.

A mesterséges intelligenciába való befektetés mára nem áll távol a cégektől, ugyanis látják, hogy növeli a munkafolyamatok hatékonyságát, ezzel versenyelőnyt és jelentős megtérülést eredményezve számukra. Ez támasztja alá a hazai válaszadók 68%-a, akik szerint az AI valós megoldást nyújt az ellátási láncok optimalizálására és ennek köszönhetően a karbonkibocsátás csökkentésére is.

„A kutatás eredményei rámutatnak arra, hogy a zöld átmenet iránt elkötelezett fenntarthatósági vezetők többsége kihasználja a technológiában és a digitalizációban rejlő lehetőségeket, hogy felgyorsítsák fenntarthatósági programjaikat. A régió már megtette az első lépéseket a klímaváltozás elleni küzdelemben, de annak intenzitása országonként jelentős eltérést mutat. A vezetői szinteken tapasztalt együttműködési hiányosságok ugyanakkor mindenhol kihívást jelentenek, így erre kiemelt figyelmet kell szánniuk a szervezeteknek, ha el akarják érni a kibocsátáscsökkentési célokat" — emelte ki Lukács Ákos, az EY Klímaváltozási és Fenntarthatósági Partnere.

Nem csak a jelentéstételi kötelezettségek teljesítése miatt érdemes a vállalatoknak sereghajtóknak rácsatlakozniuk az ESG-hullámra, ugyanis a tanulmány kiemeli, hogy

a klímacélok teljesítésében élenjáró vállalatok 1,8-szor nagyobb valószínűséggel számolnak be a fenntarthatósági intézkedéseikből eredő vártnál magasabb pénzügyi értékről

Ami igen kedvező üzenet a befektetők és részvényesek számára is.

Globális összehasonlítás

A tanulmány a régió 4 országát vonta be a felmérésbe: Magyarországon kívül, Görögország, Lengyelország és Csehország eredményeit is összefoglalja. Ezekben a legfontosabbak:

Klímaváltozás elleni lépések: Mind a négy ország vállalt kibocsátáscsökkentési célokat. Görögország rendelkezik a legszigorúbb célokkal, de a legkésőbbi határidővel (2050 utánra). Lengyelországban tervezik a legnagyobb kibocsátáscsökkentést, a megkérdezettek kétharmada hozzávetőlegesen a jelenlegi kibocsátás felét csökkentené.

Befektetési szempontok: Lengyelország vezet a klímaváltozással és hulladékgazdálkodással kapcsolatos kezdeményezésekben, még akkor is ha ez pénzügyi áldozatokkal jár. Ezzel szemben Görögországban a fenntarthatósági vezetők úgy vélik, hogy a kibocsátás-csökkentési intézkedések nem befolyásolják a pénzügyi eredményeiket.

Vezetői szerepek: Az együttműködés jelenlegi szintje a felső vezetői (C-suite) pozíciók között még mindig nem kielégítő. A lengyel vállalatok jobb kapcsolatot szeretnének kialakítani a fenntarthatósági vezetőkkel, míg Magyarországon a technológiai vezetők oldaláról szükséges az együttműködések javítása. A cseh és lengyel vállalatok gyakrabban jelentenek közvetlenül a vezérigazgatónak, és gyakrabban van közvetlen kapcsolatuk a befektetőkkel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images