Eltörölték az adót, lépett a Ryanair: jönnek az új svéd járatok!

Jelentős bővítésre készül a svéd piacon a Ryanair, miután Svédország bejelentette, hogy jövőre megszünteti a légiközlekedésre kivetett adót. Ez az adófajta nem egyedülálló, Európa számos országában létezik, a Ryanair pedig jellemzően hangosan tiltakozik ellene, ahogy azt a magyarországi bevezetéskor is láthattuk, amikor durva hangnemben üzengetett Michael O’Leary Nagy Mártonnak. A légitársaság és az iparági szervezetek szerint a légiközlekedési adók károsak, visszavetik a légiforgalmat és rontják az összeköttetést, mégis számos ország alkalmazza őket, és a kivezetés egyelőre nem terjed, a svéd példa inkább egyedi eset.

A Ryanair demonstrálva, hogy mennyire pozitív lépés az adó eltörlése, egyből bejelentette, hogy két további repülőgéppel bővíti svédországi flottáját (egyet Stockholmba, egyet Göteborgba visz), 2025 közepétől 10 új nemzetközi járat bevezetését tervezi, ezzel 81-re növelve a svédországi járatok számát, és újraindítaná a belföldi járatokat is. Bár hozzátette, hogy ennek feltétele a repülőtéri díjak stabilitása, hogy a reptérüzemeltetők se emeljenek árat.

Nem csak a Ryanair lát fantáziát a skandináv piacban, a Scandinavian Airlines augusztusban véghezvitt egy reorganizációt, amivel megerősítette pénzügyi helyzetét, és már meg is állapodott egy kisebb regionális légitársasággal belföldi járatok indításáról.

svédországban a jövőre megszűnő légiközlekedési Az adó 76 és 504 svéd korona (7-45 euró) között van, attól függően, hogy mennyire hosszú az adott járat.

A svéd kormány szerint a 2018-ban bevezetett adó eltörlése csökkenti az árakat és javítja az összeköttetéseket az országban. A Ryanair korábban működtetett belföldi járatokat az országban, azonban ezt az adó bevezetésével együtt felfüggesztették, mert szerintük ellehetetleníti azokat. Bár a nemzetközi járatokért hajlandóak az utasok kifizetni az adót, a rövidebb belföldi járatokért nem – indokolták.

A Nemzetközi Légiforgalmi Szövetség üdvözli az adó kivezetését, véleményük szerint ugyanis az adók az utaslétszám csökkenését és az összeköttetések romlását eredményezik. Egy, az Európai Bizottság által készített tanulmány szerint a pluszadók nem csak a turizmusra vannak hatással, de hosszú távon az adott régió üzleti vonzerejét is csökkentik.

Az adót eredetileg a szén-dioxid-kibocsátás visszafogására vezették be. Azt, hogy most lemond róla a svéd kormány, sokan a gazdasági nyomás és a légiközlekedés felpezsdítése érdekében tett lépésként értelmezik, amiért a környezetvédelmi célokat áldozzák be a kritikusok szerint.

A svéd példán felbuzdulva a Ryanair most az osztrák kormányt is felszólította, hogy szüntesse meg az utasonként fizetendő 12 eurós adót, ami véleménye szerint a magas reptéri díjakkal együtt nem teszi vonzó célponttá az országot sem a légitársaságok, sem a turisták számára. Példának hozta Olaszországot és Magyarországot, ahol az adócsökkentés jelentősen növelte a légiforgalmat, sőt, miután Bécs a repülőtéri díjak emelését tervezi, arra figyelmezteti az osztrák kormányt, hogy a szomszédos országokba terelődhet a forgalom.

Európa számos országában él a légiközlekedési adó, és nem látszik, hogy elindulna egy kivezetési trend, sőt, vannak, akik ezután tervezik bevezetni, Dánia például a jövő évtől. A Ryanair gyűjtése szerint az alábbi országokban sújtják adóval a légiközlekedést utasonként:

Albániában 1 euró

Ausztriában a hosszabb járatokra 12 euró, a rövidebb járatokra 30 euró

Belgiumban 2-10 euró között alakul, a távolságtól függően

Horvátországban 1,37 euró

Finnországban 0,9 euró

Franciaországban repülőtértől függ, a legalacsonyabb pluszdíj 17,18 euró, a legdrágább pedig 34,8 euró

Németországban 15,53 euró

Görögországban 12 euró

Olaszországban 6,5 euró, kivéve néhány nagyobb várost, Róma, Nápoly és Velence drágább, 7,5, 8,5, illetve 9 euró

Montenegró 0,98 euró

Hollandia 29,05 euró

Norvégia 85 norvég korona

Portugália 2 euró

Szerbia 0,98 euró

Spanyolországban városonként változó, 6,91 euró és 24,56 euró között van

Svájcban 2,4 euró

Az Egyesült Királyságban a belföldi járatokon 7 font, míg a nemzetközi járatokon 13 font a pluszdíj.

