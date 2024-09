Jelentős megbízást nyert el a Gloster

10 ezer felhasználós komplex rendszerintegrációs projekt megbízását nyert el a Gloster - derült ki a cég tájékoztatásából.

A Gloster egy jelentős beruházás keretében, 780 millió forint értékű IT rendszerintegrációs megbízást nyert el egy piaci ügyfelétől. A projekt során a társaság 46 kilométer hosszú IT hálózatot épít, amire 1060 darab aktív eszközt telepít, valamint komplex rendszerintegrációs szolgáltatásokat is nyújt. A megállapodás szerint a teljes megbízás várható határideje a jövő év vége.

A Gloster ezzel a megbízással eddigi legnagyobb rendszerintegrációs projektjét valósítja meg.

A 10 ezer felhasználót kiszolgáló rendszer megvalósítása során a Gloster nemcsak eszközöket értékesít, hanem komplex rendszerintegrációt is nyújt. A projekt finanszírozása önerőből történik, a Gloster nem vesz igénybe további külsős forrást a megvalósításhoz. A határidőre történő teljesítés érdekében a Gloster hatékony belső projektmenedzsment csapatot alkalmaz, akik minden részletre kiterjedően koordinálják a munkálatokat. A projekt sikeres lebonyolítása érdekében a társaság különös figyelmet fordít a minőségbiztosításra és az ügyfélelégedettségre - áll a közleményben.

A Gloster árfolyama idén 7,8 százalékot esett.

