Alakul az EU-Kína kereskedelmi háború - Mutatjuk a piaci hatásokat

Portfolio 2024. október 04. 12:03

Továbbra is nyomás alatt vannak a világ tőkepiacai, a befektetők elsősorban az Irán és Izrael közötti konfliktusra figyelnek. Csütörtökön eséssel fejezték be a kereskedést az európai és az amerikai tőzsdék, Európában mérsékelt elmozdulásokkal indult a nap. Ma fontos munkaerőpiaci adat érkezik az Egyesült Államokból, ez is megmozgathatja a piacokat.