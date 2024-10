Végzetes jelzés az európai autóiparnak! - Itt vannak az első reakciók az uniós döntésre a kínai elektromos autókról

Finoman szólva sincsenek elragadtatva az európai autógyártók az EU mai döntésétől , amivel az Európai Unió büntetővámokat vet ki a Kínából importált elektromos autókra. Az európai cégeket egyrészt azért érinti negatívan, mert ők is gyártanak Kínában autókat és exportálnak is onnan, másrészt attól tartanak, hogy Kína esetleges válaszlépései az európai cégek kínai gyártását is nehéz helyzetbe hozzák. Itt vannak az első reakciók.Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.