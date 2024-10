Nyakunkon az amerikai választás - Mibe érdemes tenni a pénzünket?

Közeledik a november, vele együtt pedig az amerikai elnökválasztás is. Az előzetes felmérések alapján rendkívül szoros lehet a verseny a két jelölt, Donald Trump és Kamala Harris között. Éppen ezért most megnéztük, hogy mire számíthatunk a piacokon abban az esetben, ha a Trump, illetve ha Harris nyer kicsit több mint 4 hét múlva. Valamint azzal a kérdéssel is foglalkoztunk, hogy mi lehet a legjobb választás azon befektetők számára, akik a "biztosra" akarnak játszani. Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.