Átterelheti az MVM az orosz gázszerződést, még idén jöhet újabb azeri és török megállapodás

"Nem látjuk akadályát annak, hogy ha szükséges, az egymilliárd köbméteres mennyiség is a déli importvezetéken érkezzen az országba" – vázolta Mátrai Károly a vg.hu -nak adott interjúban arra az esetre, hogy mi lesz a sorsa az évi 1 milliárd köbméteres kisebbik orosz gázszerződésnek, ha év végén tényleg lejár az orosz-ukrán gáztranzit. Az MVM Csoport vezérigazgatója azt is jelezte, hogy a diverzifikáció jegyében még a tél beállta előtt újabb szállítási megállapodásokat köthet az MVM az azeri és török gázcégekkel, és még karácsony előtt győztest hirdethetnek a két rugalmas gázerőmű építési tenderen is. Azt is érzékeltette, hogy nagyon kedvezőek az előzetes eredményei a szivattyús tározós erőmű vizsgálatának, 100 megawattnyi geotermikus erőműben is gondolkodnak, és 400 megawatt energiatároló kiépítésében is. Mátrai Károly is előad a Portfolio most csütörtöki, október 10-i Energy Investment Forum konferenciáján, amelyre még nem késő itt regisztrálni.