Itt az új történelmi csúcs Amerikában

A hét legelején már figyelmeztettünk arra, hogy fontos elmozdulás következhet az Nvidia árfolyamában. Nos, a várt kitörés meg is történt, így most nézzük meg azt, hogy meddig is emelkedhetnek a vállalat részvényei. Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.