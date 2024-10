Már nyugtat a dunaújvárosi vasmű: időben fizeti a béreket

Hozzánk eljutott belső levél alapján a - múlt héten felszámolási eljárások kezdeményezése miatt országos hírekbe került - Liberty Dunaújváros nyugtatja dolgozóit: időben, azaz holnap megtörténik a szeptemberi bérek kifizetése.

Először is szeretném Önöket megnyugtatni a bérkifizetésekkel kapcsolatban. A munkabérek folyósítása továbbra is a megszokott rendben, minden jogszabályi előírást betartva történik. Nem várható fennakadás a szeptemberi bérek kifizetésében, így október 10-éig minden dolgozó megkapja munkabérét. Kollégáink anyagi biztonságának biztosítása továbbra is kiemelten fontos számunkra - olvasható Rahul Yenurkar cégvezető dolgozóknak címzett, hozzánk eljutott levelében, amelyből az is kiderül:

a menedzsment azon dolgozik, hogy novemberben újraindítsák a termelést.

Múlt héten számoltunk be arról, hogy a dunaújvárosi vasmű utódcégeit energiával ellátó ISD Power (amely szintén felszámolás alatt van 1,5 éve) kedden bejelentette, hogy mivel a Liberty Steel tulajdonában álló Dunarolling Dunai Vasmű Kft az elmúlt 1 év során jelentős tartozást halmozott fel az energiaszolgáltató felé, felszámolási eljárást kezdeményezett a Dunarolling Kft-vel szemben. Később jött a hír, hogy a Liberty Dunaújváros másik egységével szemben is megindult az eljárás: szeptember 20-án a Fővárosi Törvényszék arról értesítette a dunaújvárosi Keramet Hungary Kft.-t, hogy megállapította a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. fizetésképtelenségét, és elrendelte a felszámolását.

Ezek fényében nem meglepő, hogy most a belsős levél megerősíti:

a közelmúltban megérkezett a kijelölt vagyonfelügyelő a Dunarolling Dunai Vasmű Kft.-hez,

akinek feladata a vállalat pénzügyi helyzetének áttekintése, az adósságok rendezésének koordinálása és a pénzügyi stabilizáció biztosítása. A vagyonfelügyelő szoros együttműködésben dolgozik a vezetőséggel annak érdekében, hogy a likviditási problémák megoldódjanak, és működésünk hosszú távon is fenntarthatóvá váljon - írta a cégvezető, aki megerősíti a korábbi stratégiai célt, a zöldacél-gyártás bevezetését. Elmondása szerint ennek előkészítése folyamatosan és jelenleg is zajlik nemzetközi partnereikkel.

Azt is hangoztatja Rahul Yenurkar a levélben, ezzel tulajdonképpen kifelé az iparfejlesztésért felelős Nemzetgazdasági Minisztériumnak is üzenve, hogy a törvényes működés biztosítása továbbra is elsődleges számukra, minden tevékenységüket a jogszabályi előírások maradéktalan betartásával kívánják folytatni.

Azt is hozzátette, hogy "továbbra is kérjük munkatársaink türelmét és együttműködését, bízva abban, hogy a jelenlegi nehézségeket közösen sikerül átvészelnünk és leküzdenünk".

Jól mutatja az egykori Dunaferr aktuálisan nehéz helyzetét, hogy már amiatt kell megnyugtató levelet küldeni a kollégáknak, hogy a törvényeket betartva időben fizeti ki a cég a béreket. A korábbi hónapokban voltak ezzel kapcsolatos fennakadások. Ebből a belső, dolgozóknak szánt levélből érdekes mód kifelé szánt üzeneteket is ki lehet olvasni, elképzelhető, hogy a cég a társaság megmentésében fontos szerepet játszó Nemzetgazdasági Minisztériumnak is próbál üzenni. A múlt héten az NGM illetékes államtitkárai azt közölték egy rendkívüli sajtótájékoztatón, hogy a kormány készen áll a beavatkozásra attól függően, hogy milyen forgatókönyv valósul meg a következő napokban, hetekben a cég működését illetően. Érdekes lesz látni azt is, hogy a Liberty vezetése hogyan és mikortól tudja újraindítani a termelést, és pontosan mit is ért majd ez alatt, melynek legutóbb ők ütöttek szöget a koporsójába, amikor egy nagyon sajátos időpontban (június 10-én) bejelentették a két kokszoló kemencéjének leállítását.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi