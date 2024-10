Megjött a hét legjobban várt adata, mutatjuk a tőzsdei reakciókat

A Tesla itteni idő szerint péntek hajnalban lerántja a leplet a régen beharangozott robotaxi technológiájáról. A Robotaxi Day, amelynek hivatalos neve "We, Robot", válaszokkal szolgálhat az önvezető Teslák körüli számos kérdésre. A várakozások szerint a Tesla bemutat legalább egy önvezető járműprototípust, és talán egy fuvarmegosztó alkalmazást is; beszélni fog a jövőre készülő új, olcsóbb EV-ről; és talán még valami extra infót is elhint akár jövőbeli autókról, vagy technológiákról.