10 egyszerű trükk a hétköznapokra, amivel jobban érezheted magad a bőrödben

Vannak egyszerű praktikák, amivel a mindennapokban is tehetünk a mentális egészségünkért – emelte ki cikkében a National Geographic a napokban ünnepelt Mentális Egészség Világnapja alkalmából. A mentális állapotunk alapvetően befolyásolja munkahelyi teljesítményünket, különösen a Covid-járvány óta egyre többször bukkan fel a közbeszédben a kiégés fogalma, amikor a mentális kimerülés már fizikai tüneteket is okoz, és ennek a fordítottja is igaz, a munkánk jelentős hatással lehet a mentális egészségünkre. A tudományos lap 10 egyszerű trükköt mutat be, amivel viszonylag könnyen, pszichológus és hónapokig tartó sabbatical nélkül mi magunk is fenntarthatjuk a mentális egészségünket.