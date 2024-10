Kihagyhatatlan hazai kiállítások 2024 őszén

1. A Galimbertik. Galimberti Sándor (1883–1915) és Dénes Valéria (1877–1915) életmű-kiállítása, Magyar Nemzeti Galéria, 2024. október 10. – 2025. január 26.

2024 őszén Galimberti Sándor és második felesége, Dénes Valéria műveiből látható kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. A Galimberti házaspár a 20. századi magyar képzőművészet meghatározó szereplője, a kiállítás azonban a két művész munkáin túl kiegészül Galimberti első felesége, a cseh származású Lanov Mária – főleg Magyarországhoz köthető – festményeivel, és édesapja, Luigi Galimberti hagyatékával is. Galimbertiék tevékenysége a plein air naturalizmustól a szecesszión, majd a fauvizmuson át a kubizmusig, sőt bizonyos értelemben a futurizmusig ívelt, miközben hasonlóan nagy utat jártak be Európa térképén is.

Galimberti Sándor: Enteriőr Thonet-székkel és Gauguin-metszettel (Alma-körte csendélet székkel, Interieur [szék- és gyümölcscsendélet]), 1909. Magántulajdon – a Kieselbach Galéria közvetítésével. Forrás: Magyar Nemzeti Galéria

2. Istenek és démonok királysága. Mezopotámia Kr. e. 1000-500, Szépművészeti Múzeum, 2024. október 5. – 2025. február 2.

A Szépművészeti Múzeum hazánkban elsőként mutatja be az ókori Mezopotámia kultúráját. A nagyszabású kiállítás jelentős európai közgyűjtemények összesen több mint 150 kölcsönzött műtárgyán keresztül nyújt betekintést a Biblia és közvetve az európai kultúra eredetének, a civilizáció bölcsőjének letűnt világába. A kilenc tematikus egységből álló kiállítás a Kr. e. I. évezred első felének Mezopotámiájával, az Újasszír és az Újbabilóni Birodalommal foglalkozik. Láthatók lesznek a 19. században és a 20. század elején zajló ásatások során feltárt Assur, Babilón, Dúr-Sarrukín és Kalhu városából származó híres domborművek, valamint a babilóni felvonulási utat és az Istár-kaput díszítő, sárkányt és oroszlánt ábrázoló jól ismert mázastégla-díszek is. A démonvilág alakjait megjelenítő bronz, kő és terrakotta szobrok, amulettek, valamint asszír és babilóni királyokat ábrázoló alkotások szintén a bemutató részei.

3. Munkácsy – Egy világsiker története, Szépművészeti Múzeum, 2024. november 5. - március 30.

November 27-től pedig szintén a Szépművészeti Múzeum falai között tekinthető majd meg a Munkácsy – Egy világsiker története című kiállítás, amelyen a festőművész születésének 180. és halálának 125. évfordulója alkalmából több mint száz műalkotás, archív fotók, dokumentumok és kultusztárgyak segítenek még jobban megismerni az egyik leghíresebb magyar festő életét, sikereit és páratlanul gazdag életművét. A jubileumi kiállítás fő célkitűzése Munkácsy művészi sikertörténetének feltérképezése, melynek során a jól ismert alkotásokat is új szempontok mentén, a fordulatos pályakép lencséjén keresztül mutatjuk be. A tárlat Munkácsy fő művei mellett kevésbé ismert, ritkán vagy még sosem látott festményeit is bemutatja: magángyűjteményekből és külföldről kölcsönzött rejtőzködő remekműveken keresztül világítja meg azokat a társadalom- és kultúrtörténeti tényezőket, illetve hatásokat, amelyek a művész 1870–1880-as években kibontakozó karrierjét befolyásolták, hozzájárultak hírnevéhez és a máig töretlen Munkácsy-kultusz kialakulásához.

Munkácsy Mihály: Milton, 1878. Forrás: Szépművészeti Múzeum

4. Frida Kahlo fotógyűjteménye, Mai Manó Ház, 2024. október 18. - 2025. január 12.

Budapesten először lesz látható Frida Kahlo fotógyűjteménye, amely a mexikói művésznő életének rejtett pillanataiba enged bepillantást, új szemszögből láttatva a latin-amerikai művészet egyik legrejtélyesebb és legemblematikusabb alakjának viharos sorsát. A 2009-es mexikóvárosi bemutatója óta a kiállítás a világot járja, húsz városban már közel egymillióan keresték fel.

Frida Kahlo mexikói meztelen kutyával a Kék Ház előtt. Lola Álvarez Bravo, 1944, Diego Rivera and Frida Kahlo Archives. Forrás: Mai Manó Ház

5. Hommage - Tiszteletadás | Keserü Ilona kiállítása, Műcsarnok, 2024. október 11. - 2025. január 26.

A január 26-ig megtekinthető tárlat Keserü Ilona festőművész életművét mutatja be, amelyen kiemelt szerepet kap a tiszteletadás gesztusa. A kiállításon azok a képek szerepelnek, amelyek a tiszteletadáshoz kapcsolhatók, vagyis a mesterek, szellemi barátok, rokonok alakjára, munkájára, hatására való reflektálások. A kiállítótérben emellett helyet kap a Hang-szín-tér című hanginstalláció, amelyet a művész Vidovszky László zeneszerzővel közösen készített, valamint azok a képek, amelyek a művész saját munkásságának állítanak egyfajta emlékművet.

6. Phantom Vision, Light Art Múzeum, 2024. augusztus 6. - 2025. június 30.

A kiállítás a tudomány és a technológia legújabb eredményeit felhasználva több mint 35 nemzetközi és magyar művész alkotásain, interaktív installációin és immerzív vetítésein keresztül enged betekintést az agyhullámok mintázataiba, a mesterséges intelligencia által vizualizált álmokba, a természet rejtett kommunikációs hálózataiba, valamint valóságunk olyan rétegeit is láthatóvá teszi, amely túlmutat a mindennapi érzékelés határain.

Light Art Múzeum Phantom Vision kiállítása. Forrás: Light Art Múzeum

7. MAERZ–OSAS, Vasarely Múzeum Budapest, 2024. szeptember. 19. – 2025. január. 26.

A kiállításon a geometrikus, konkrét, progresszív irányt képviselő Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület (alapítva: Budapest, 2006) és az interdiszciplináris, műfajokban nem elkötelezett MAERZ egyesület (alapítva: Linz, 1913) tagjai vesznek részt. A kiállítóknak egységesen egy-egy teljesen azonos doboz állt rendelkezésükre, mely művükhöz, elgondolásukhoz teljesen egységes igazodási határokat jelölt ki, és a különböző értelmezések, megoldások a kiállítás szervezőinek a reményei szerint közelebb engednek az alkotó gondolkodásmódjához, egyúttal egységes struktúrát biztosít a sokféleségnek, hiszen közel 80 művész alkotását láthatjuk.

8. Mámor a művészetben, Hungarian Art and Business (HAB), 2024. szeptember 27. – november 24.

A kiállítás a magyar és európai művészet alkotásaiból válogat, a reneszánsz művészettől kortárs művekig, miközben különböző tematikus egységeken keresztül mutatja be az alkoholfogyasztás eltérő aspektusait, a mulatság örömeitől a túlzott alkoholfogyasztás, a függőség árnyoldaláig, Révész Emese kurátori koncepciója alapján. A tárlat a festmények és grafikák mellett Szolnoki József helyspecifikus installációját, és Borsos Róbert sörösdobozokból formált szobrait is bemutatja.

A Mámor a művészetben c. kiállítás a HAB-ban. Forrás: HAB

9. MÁCSAI24, Vaszary Galéria Balatonfüred, 2024. július 21. - 2025. január 5.

A Balatonfüreden látható kiállítás a százkét éve született Mácsai István alkotásokban és műfajokban gazdag, időben is nagy kiterjedésű, 2005-ben lezárult életművét több szemszögből, kritikai megközelítésben mutatja be, alkalmat adva a közelmúltunkról való fakuló tudásunk árnyalására, valamint a művészet iránt érdeklődők és a szakmai platformok párbeszédére. A mintegy hatvan – múzeumoktól, hazai és külföldi magángyűjtőktől kölcsönzött – festményen túl bemutatásra kerülnek a művész filmes, fotós és naplóhagyatékából feltárt anyagok is. A fókuszban így nem csupán Mácsai újragondolt festészete, hanem egész pályája során készített fotói és amatőrfilmjei, valamint egy életen át vezetett naplói állnak.

+1. Ferenc Lantos, The creation of nature, Danubiana Meulensteen Art Museum, Pozsony, 2024. szeptember 6. - 2024. október 20.

A pozsonyi Danubiana Meulensteen Art Múzeumban október 20-ig látogatható Lantos Ferenc, a közép-európai régió egyik legjelentősebb geometrikus absztrakt művészének kiállítása. A természet teljes működését nem az absztrakcióhoz fordulva, hanem egy geometrikus elemekből felépülő koncepció mentén ábrázolta. Műveiben a természetben fellelhető formák mintázatának geometrizálásával tárta fel a természet teremtését, és a világ mikro-makrorendszerére épülő analitikus vizuális nyelvet alkotott, amelynek alapsémájává a körformát tette.

Ferenc Lantos, The creation of nature c. kiállítás. Forrás: Danubiana Meulensteen Art Museum

A kiállításon a Zsdrál Művészeti Galéria kiterjedt Lantos-gyűjteményéből származó festmények, rajzok és zománcok láthatók, melynek Mészáros Flóra a kurátora.

Szerző: műtárgy.com

Címlapkép: A Galimbertik. Galimberti Sándor (1883–1915) és Dénes Valéria (1877–1915) életmű-kiállítása. Fotó: Szántó András. Forrás: Magyar Nemzeti Galéria