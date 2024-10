Immáron kilencedik alkalommal rendezzük meg a bankszektor, az IT-szektor és a fintech cégek egyik legfontosabb szellemi műhelyéül szolgáló Banking Technology konferenciánkat, ahol a bankok digitális transzformációjáról, a szektor legfontosabb IT-üzleti és technológiai fejlesztési irányairól van szó. Az utóbbi időszak legnagyobb technológiai megatrendjévé nőtte ki magát a chatGPT nyomán kirobbanó AI-forradalom, amely a bankszektor működését, fejlesztési irányait és informatikai stratégiai céljait is átformálhatja. Mely banki területek működését transzformálja az AI, hol segíthet a költségcsökkentésben, a hatékonyabb operációban? A hazai bankok digitális transzformációja mellett a pénzforgalmi trendekről, az AFR 2.0-ról, kiberbiztonsági kérdésekről és az egyre nagyobb problémát jelentő adathalász csalásokról, a hazai fintech szektor innovációiról is szó lesz a rendezvényen. A bankszektor top vezetői, fintech-guruk, tanácsadók, a szabályozók és az IT-cégek szakértőinek krémje immáron kilencedik éve gyűlik össze konferenciánkon, hogy megosszák egymással gondolataikat a bankszektort érintő legfontosabb üzleti és informatikai kérdésekben.

I. szekció: Fintech támadók és AI-boom - Új erők forgatják fel a hagyományos bankokat?

A generatív AI-boom éles versenyt robbantott ki a bankszektorban, minden bank felsővezetőse őrülten keresi, hogy hol, mire és hogyan tudja bevetni a mesterséges intelligenciát, és szerezhet ezzel versenyelőnyt. A fintechek is lendületbe léptek: egyre több ügyfelük van és egyre több területen veszélyeztetik az univerzális bankok piacait, de arra is van példa, hogy sikeres felforgatók keresik a banki partnereket. Mindeközben az elektronikus fizetési piacot is alaposan átírják a megatrendek. Felsővezetők mondják el, milyen startégiát választottak és hogyan küzdenek meg a kihívásokkal.

Vinnai Balázs MBH Bank, IVSZ, elnöki főtanácsadó, elnök Vinnai Balázs jogot végzett és az IND Group alapító-ügyvezetőjeként vált ismertté, amely a digitális megoldások vezető fejlesztőjévé és szolgáltatójává nőtte ki magát Európában és a Közel-Keleten. Tiz Tovább … Tovább Vinnai Balázs jogot végzett és az IND Group alapító-ügyvezetőjeként vált ismertté, amely a digitális megoldások vezető fejlesztőjévé és szolgáltatójává nőtte ki magát Európában és a Közel-Keleten. Tiz

Léder Tamás Revolut, Head of Hungary Corvinuson végzett közgazdászként és szintén a Corvinus és Bankárképző duális képzésén szerzett posztgraduális végzettséget bankmenedzsment szakirányon. Külföldi és hazai kereskedelmi b Tovább … Tovább Corvinuson végzett közgazdászként és szintén a Corvinus és Bankárképző duális képzésén szerzett posztgraduális végzettséget bankmenedzsment szakirányon. Külföldi és hazai kereskedelmi b

Kuhárszki András OTP Bank, ügyvezető igazgató, Omnichannel Tribe Az egyesült államokbeli McDaniel College, és a London Business School MBA programjának végzőse. Pályafutása során dolgozott autó- és olajiparban is, majd a McKinsey & Company tanácsadójaként. 2011 Tovább … Tovább Az egyesült államokbeli McDaniel College, és a London Business School MBA programjának végzőse. Pályafutása során dolgozott autó- és olajiparban is, majd a McKinsey & Company tanácsadójaként. 2011

Sármay Bence Visa, Magyarországért felelős területi vezető Közel 20 éves pénzügyi szektorban szervett tapasztalattal rendelkezik. 2023 tavaszán bízták meg a világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója, a Visa Magyarországért felelős területi vezetői f Tovább … Tovább Közel 20 éves pénzügyi szektorban szervett tapasztalattal rendelkezik. 2023 tavaszán bízták meg a világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója, a Visa Magyarországért felelős területi vezetői f

II/A szekció: AI és innováció a magyar bankszektorban

Bár a bankok az utóbbi pár évben szintet léptek a digitális szolgáltatások terén, a kiélezett versenyben csak jól átgondolt innovációs stratégiával lehet helytállni. A bankiújításokat az AI-technológiák mellett a UX-javítása, a szabályozói változások, a biztonsági fejlesztések, a folyamat-automatizálás és a költségcsökkentés is vezérli. Banki digitális és IT-vezetők vitatják meg a legforróbb innovációs trendeket.

Németh Balázs K&H Csoport, innovációs vezető Németh Balázs 2020 márciusától innovációs vezető a K&H Csoportnál, mely pozícióban az új technológiai irányok kijelölését és a fejlesztések kivitelezését fogja össze, s felel ezen nagylétszámú ter Tovább … Tovább Németh Balázs 2020 márciusától innovációs vezető a K&H Csoportnál, mely pozícióban az új technológiai irányok kijelölését és a fejlesztések kivitelezését fogja össze, s felel ezen nagylétszámú ter

Pereczes János MBH Bank, ügyvezető igazgató Pereczes János közgazdász, banki, innovációs és tőkebefektetési szakember. Azért felel, hogy az MBH Bank a leginnovatívabb bankká váljon itthon és a régióban. Szakterülete a digitális transzformáció é Tovább … Tovább Pereczes János közgazdász, banki, innovációs és tőkebefektetési szakember. Azért felel, hogy az MBH Bank a leginnovatívabb bankká váljon itthon és a régióban. Szakterülete a digitális transzformáció é

Victor Tamás Máté HOLD Alapkezelő, partner Első mester diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerezte meg 2009-ben. Itt a Heller Farkas Szakkollégium elnöke volt 2006-tól 2007-ig. Később, 2024-ben ő lett az első magyar, aki me Tovább … Tovább Első mester diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerezte meg 2009-ben. Itt a Heller Farkas Szakkollégium elnöke volt 2006-tól 2007-ig. Később, 2024-ben ő lett az első magyar, aki me

Kórász Tamás KPMG, partner KórászTamás 1996-ban csatlakozott a KPMG budapesti irodájához, jelenleg partnerként az IT tanácsadás vezetője. Több, mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik informatikai rendszerek tervezése, bevezeté Tovább … Tovább KórászTamás 1996-ban csatlakozott a KPMG budapesti irodájához, jelenleg partnerként az IT tanácsadás vezetője. Több, mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik informatikai rendszerek tervezése, bevezeté

Jendrolovics Máté Intuitech, vezérigazgató Jendrolovics Máté Intuitech vezérigazgatója. Ezt megelőzően Máté a Boston Consulting Group budapesti és londoni irodájáiban dolgozott, mint stratégiai tanácsadó. Tanulmányait a Corvinus egyetemen, a L Tovább … Tovább Jendrolovics Máté Intuitech vezérigazgatója. Ezt megelőzően Máté a Boston Consulting Group budapesti és londoni irodájáiban dolgozott, mint stratégiai tanácsadó. Tanulmányait a Corvinus egyetemen, a L

II/B szekció: Kiberbiztonság és csalások

Még mindig több milliárd forint tűnik el a magyarok bankszámláiról negyedévente, és bár a korábban látott ijesztően emelkedő trend valamelyest szelídült, a probléma még itt van velünk. Hogyan állítjuk meg a csalókat és védjük meg az ügyfeleket?

Vouszka Péter OTP Bank, digitális banki szolgáltatások fejlesztéséért felelős vezető A Miskolci Egyetem műszaki menedzser szakán végzett 2010-ben, pályáját ugyanebben az évben kezdte az OTP Bankban IT rendszerelemzőként, ahol az elektronikus csatornák fejlesztése volt a feladata. Öt é Tovább … Tovább A Miskolci Egyetem műszaki menedzser szakán végzett 2010-ben, pályáját ugyanebben az évben kezdte az OTP Bankban IT rendszerelemzőként, ahol az elektronikus csatornák fejlesztése volt a feladata. Öt é

Gärtner Dávid K&H Bank, üzleti információbiztonsági vezető Korábbi IT auditor, szakterületei közé tartozik az információbiztonsági tanácsadás, kockázatkezelés, biztonságtudatosság növelése és csalásmegelőzés. Mindemellett kiemelt szerepet játszik az üzleti és Tovább … Tovább Korábbi IT auditor, szakterületei közé tartozik az információbiztonsági tanácsadás, kockázatkezelés, biztonságtudatosság növelése és csalásmegelőzés. Mindemellett kiemelt szerepet játszik az üzleti és

Weissmüller Gábor Citi, EMEA CSIS IAU Head Lead Investigator Weissmüller Gábor 30 éve dolgozik a Banki csalás megelőzés, illetve nyomozás szakterületen, ebből 23 éve a Citinél, EMEA CSIS IAU Head Lead Investigator pozícióban. Gábor több Tovább … Tovább Weissmüller Gábor 30 éve dolgozik a Banki csalás megelőzés, illetve nyomozás szakterületen, ebből 23 éve a Citinél, EMEA CSIS IAU Head Lead Investigator pozícióban. Gábor több

Balogh Turul Tresorit, csoportszintű információbiztonsági és adatvédelmi vezető Balogh Turul, háromgyermekes édesapa, tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságinformatika képzésen folytatta, ahol okleveles közgazdászi képesítéssel végzett. Egyetemi évei alatt kifeje Tovább … Tovább Balogh Turul, háromgyermekes édesapa, tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságinformatika képzésen folytatta, ahol okleveles közgazdászi képesítéssel végzett. Egyetemi évei alatt kifeje

Halász Viktor Nemzeti Nyomozó Iroda, Kiberbűnözés Elleni Főosztály Felderítő Osztályának vezetője Halász Viktor r. százados rendőri pályáját 2011-ben az Egri Rendőrkapitányságon kezdte gazdaságvédelmi nyomozóként majd alosztályvezetőként, 2015-től kezdődően pedig a KR NNI Kiberbűnözés Elleni Tovább … Tovább Halász Viktor r. százados rendőri pályáját 2011-ben az Egri Rendőrkapitányságon kezdte gazdaságvédelmi nyomozóként majd alosztályvezetőként, 2015-től kezdődően pedig a KR NNI Kiberbűnözés Elleni

III/A szekció: Digitális transzformáció - Merre tovább?

Egyre több ügyet intézhetünk digitálisan, mobilról vehetünk fel személyi kölcsönt, azonnal utalunk, pénzügyi asszisztensekkel csevegünk, de a bankok digitális transzformációja még messze nem ért véget. Egyrészt a készpénzt ma még sok fizetési helyzetben használják a magyarok, a qvik és az AFR-re épülő fizetési megoldások azonban hamarosan ezen is változtathatnak. Másrészt a front-endek mögött a hatékonyságot növelő, a belső működést támogató banki IT-rendszerekre van szükség. Bankcsoport szintű megoldások kellenek, vagy az egyedi fejlesztések, a piacra szabott megoldások hoznak jobb eredményeket?

Varga Lóránt Magyar Nemzeti Bank, főosztályvezető 2004-ben végzett a mai Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakirányán, majd 2007-ben jogi szakokleveles közgazdász diplomát szerzett az ELTE posztgraduális képzésén. Pályafutását 2003-ban az Inter-Eur Tovább … Tovább 2004-ben végzett a mai Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakirányán, majd 2007-ben jogi szakokleveles közgazdász diplomát szerzett az ELTE posztgraduális képzésén. Pályafutását 2003-ban az Inter-Eur

Csákay Mátyás MagNet Bank, informatikai vezető Tovább … Tovább

Sziráki László CIB Bank, ügyvezető igazgató, informatikai divízió vezető 2004-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügyi befektetéselemző szakirányán, ezt követően szakmai karrierjét a CitiGroup magyarországi leányvállalatának vállalati üzletágánál kezdte. Később a Tovább … Tovább 2004-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügyi befektetéselemző szakirányán, ezt követően szakmai karrierjét a CitiGroup magyarországi leányvállalatának vállalati üzletágánál kezdte. Később a

Fischer Bálint Dorsum, üzletfejlesztési igazgató Fischer Bálint 2014-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Msc szakán, a Heller Farkas Szakkollégium tagja volt. Pályáját a Diófa Alapkezelőnél kezdte üzletfejlesztési területen, majd banki Tovább … Tovább Fischer Bálint 2014-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Msc szakán, a Heller Farkas Szakkollégium tagja volt. Pályáját a Diófa Alapkezelőnél kezdte üzletfejlesztési területen, majd banki

Bodnár Béla Shiwaforce, vezérigazgató Bodnár Béla a ShiwaForce Zrt. vezérigazgatója, a társaság a hazai bankszektor egyik jelentős IT-beszállítója számos üzleti-informatikai projektben. A szakember a Miskolci Egyetemen végzett közgazdászk Tovább … Tovább Bodnár Béla a ShiwaForce Zrt. vezérigazgatója, a társaság a hazai bankszektor egyik jelentős IT-beszállítója számos üzleti-informatikai projektben. A szakember a Miskolci Egyetemen végzett közgazdászk

Dojcsák Dániel Shiwaforce, marketingkommunikációs igazgató A Shiwaforce teljes portfolióját figyelembe vevő kommunikációs és tartalomstratégia kialakításáért és fenntartásáért, üzleti narratíváinak fejlesztéséért felel. A cég üzleti-techológiai ökoszisztémába Tovább … Tovább A Shiwaforce teljes portfolióját figyelembe vevő kommunikációs és tartalomstratégia kialakításáért és fenntartásáért, üzleti narratíváinak fejlesztéséért felel. A cég üzleti-techológiai ökoszisztémába

IV. szekció: Globális és lokális payment trendek

100 fizetésből 38 zajlott tavaly elektronikusan Magyarországon, bőven van még tere a digitális fizetéseknek arra, hogy teret vegyenek el a készpénztől. A kártyás megoldások, a mobilfizetés továbbra is gyors ütemben hódít a magyarok körében, miközben az Azonnali Fizetési Rendszer is új színfoltot jelenthet a hazai fizetési palettán. Milyen újdonságok jönnek a hazai piacon és milyen kihívásokkal kell szembenézni? Erről lesz szó a szekcióban.

Florova Anna OTP Bank, ügyvezető igazgató, Retail Hitelezési Tribe Első diplomáját a Moszkvai Közgazdasági Egyetemen, a másodikat a Budapesti Közgazdasági Egyetemen Bank manager posztgraduális képzésen szerezte. Szakmai pályafutását a Kereskedelmi és Hitelbank fiókve Tovább … Tovább Első diplomáját a Moszkvai Közgazdasági Egyetemen, a másodikat a Budapesti Közgazdasági Egyetemen Bank manager posztgraduális képzésen szerezte. Szakmai pályafutását a Kereskedelmi és Hitelbank fiókve

Bán Kristóf CIB Bank, lakossági szegmens menedzsment vezető Bán Kristóf több, mint 20 éves lakossági hitel és bankszámla termék- és folyamatfejlesztési, valamint értékesítési tapasztalattal rendelkező szakember. Karrierjét 2001-ben hitelezési tanácsadóként kez Tovább … Tovább Bán Kristóf több, mint 20 éves lakossági hitel és bankszámla termék- és folyamatfejlesztési, valamint értékesítési tapasztalattal rendelkező szakember. Karrierjét 2001-ben hitelezési tanácsadóként kez

Király Andrea K&H Bank, lakossági üzletág vezető, igazgatósági tag Tovább … Tovább

Rajna Gábor Raiffeisen Bank, lakossági vezérigazgató-helyettes Rajna Gábor a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett közgazdászként, egyetemi tanulmányai alatt eltöltött egy évet Franciaországban is az ESSEC International Business Schoolban. Ezt követően a BNP-Parib Tovább … Tovább Rajna Gábor a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett közgazdászként, egyetemi tanulmányai alatt eltöltött egy évet Franciaországban is az ESSEC International Business Schoolban. Ezt követően a BNP-Parib

Ginzer Ildikó MBH Bank, standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte, ahol 2005-ben szerzett közgazdász mesterdiplomákat vállalati pénzügyek és gazdálkodási szakos tanár területeken. Szakmai pályafutását a bankszek Tovább … Tovább Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte, ahol 2005-ben szerzett közgazdász mesterdiplomákat vállalati pénzügyek és gazdálkodási szakos tanár területeken. Szakmai pályafutását a bankszek

Hana Wasserburger Visa Consulting & Analytics CEE, igazgató Hana Wasserburger vezeti a Visa tanácsadási és elemzési tevékenységét Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában. A Visa ügyfeleinek tanácsadásáért felelős, javaslatokkal, adatelemzéssel, mark Tovább … Tovább Hana Wasserburger vezeti a Visa tanácsadási és elemzési tevékenységét Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában. A Visa ügyfeleinek tanácsadásáért felelős, javaslatokkal, adatelemzéssel, mark

