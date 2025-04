Szőnyegbombázás a tőzsdéken - Mit üzennek most a grafikonok?

Rég láthattunk akkora esést a tőzsdéken, mint amekkorát Donald Trump vámháborúja okozott. Ugyan a sokak által várt fekete hétfő végül pozitív meglepetéssel járt a befektetők számára, a csapkodás hatalmas a piacokon, mindenki próbálja kitalálni, hova érdemes most tenni a pénzt. Egy ilyen környezetben azonban több veszély is leselkedik a befektetőkre. Mutatjuk, hol és miért érdemes most keresni a jó lehetőségeket. A piaci turbulenciákkal kiemelten foglalkozunk a következő befektetési konferenciánkon, május 8-án jön a Portfolio Investment Day 2025, jelentkezz még most!