Áramütéses balesetek: ezt a hat szabályt kell betartani, és elkerülhető a baj

Néhány szabály betartásával megelőzhetők az áramütéses balesetek – hívta fel a figyelmet ritkán látható közös közleményben a három nagy hazai áramszolgáltató.

Az MVM Csoport, az E.ON Hungária Csoport és az OPUS ENERGETIKA Csoport közös sajtóközleménye a villamos légvezetékek közelében végzett munka veszélyeire hívják fel a figyelmet; és az alapvető biztonsági szabályok megismertetésével a balesetek megelőzéséhez szeretnének hozzájárulni. Hangsúlyozzák, hogy ha áramvezeték közelében dolgozunk valamilyen munkagéppel, érdemes előzetesen felmérni a területet, és meggyőződni arról, hogy a munka biztonságosan elvégezhető-e.

Emlékeztetnek rá, hogy bár az áramhálózatokat úgy tervezik, hogy a vezetékek biztonságos távolságra legyenek a talajtól, időről időre előfordulnak balesetek, melyeket nagy méretű, vagy kosaras, gémes járművekkel okoznak. A leggyakoribb, hogy mezőgazdasági munkagép vagy építési munkát végző jármű ütközik hálózati oszlopnak és kidönti azt, elszakítja a légvezetékeket, vagy a munkagép valamelyik eleme érintkezik a feszültség alatt lévő hálózattal.

A három csoport közösen hívja fel a figyelmet a szabadvezetékek közelében történő munkavégzés kockázataira, és azt hangsúlyozzák, hogy a veszélyforrások ismerete és az alapvető szabályok betartása életet menthet!

Íme a hat szabály

Alapszabály:

A villamos vezetékeket minden körülmények között feszültség alatt lévőnek kell tekinteni, ezért azok érintése és megközelítése tilos és veszélyes!

Ne közelítse meg a villamos légvezetéket sem kézzel, sem semmilyen tárggyal, például horgászbottal, papírsárkánnyal.

Ha a vezeték közelében lévő fa eléri vagy megközelíti a vezetéket, ne másszon fel rá! Ha a vezeték a földre kerül valamilyen káresemény vagy vihar következtében, semmiképpen ne közelítse meg, akkor sem, ha útban van.

Nézzen körül!

Az áramszolgáltatók azt javasolják, hogy gépi munkavégzés előtt járja végig a szóban forgó területet. Nézzen körül, hogy vannak-e légvezetékek, amelyeket elérhetnek a munkagépek. Csak abban az esetben kezdje meg a munkát, ha az biztonságosan elvégezhető!

Tartson kellő távolságot!

A legnagyobb biztonságot az jelenti, ha a jármű vezetője megtartja a kellő távolságot a vezetékektől. Kisfeszültségű hálózatnál 1 méter, középfeszültségű hálózatnál minimum 5 méter, illetve nagyfeszültségű hálózat megközelítésekor legalább 13 méter távolságot kell tartani. Erre azért van szükség, mert nemcsak a vezeték érintése okozhat bajt, a közép- és a nagyfeszültségű hálózatok esetében már a vezetékek túlzott megközelítése is életveszélyes.

Tartsa szem előtt a magassági korlátozásokat is!

A bálák, termények és egyéb magas rakományok szállításánál is fontos betartani a magassági korlátozásokat. Ha a rakomány hozzáér az áramvezetékhez, az a vezeték sérüléséhez vagy szakadásához vezethet. Amennyiben a baleset következtében zárlat keletkezik, a rakomány, vagy súlyosabb esetben a jármű is kigyulladhat. A mezőgazdasági területeken áthaladó vezetékek és az oszlopok közelében fontos, hogy a szántást, a gépi öntözést is kellő körültekintéssel végezze.

Ne szálljon ki a feszültség alatt álló munkagépből, járműből!

Ha a munkagép – pl. a felemelt gémmel – elérné a légvezetéket, haladéktalanul értesítse az illetékes áramszolgáltatót. Ilyen esetben az egész jármű feszültség alá kerül, ezért a gépkezelőnek nem szabad kiszállnia a járműből, mert a jármű és a föld közötti feszültségkülönbség miatt áramütés érheti. A munkagép vezetője mindaddig biztonságban van, míg a járműben maradva semmilyen fém, tehát az áramot vezető felületet nem érint meg, így, ha teheti, maradjon a vezetőülésben ülve, amíg megérkezik a segítség. A közelben tartózkodókat figyelmeztesse a veszélyhelyzetre: az áramütés veszélye miatt egyaránt tilos a munkagépet megközelíteni vagy a vezetéket megérinteni. A lelógó vagy a földön lévő vezetéket mindig feszültség alatt állónak kell tekinteni.

Ha mégis el kell hagynia a járművet, rendkívül óvatosan tegye!

Ha mindenképpen ki kell szállnia a járműből, mert pl. kigyullad, ne kapaszkodva tegye ezt, hanem óvatosan ugorjon le és talajérintés előtt mindenképpen engedje el a járművet. Fontos, hogy egyszerre ne érintse a jármű fémrészeit és a talajt. A járművőn keresztül ilyenkor az áram szétterjed a talajban, ami szintén áramütést okozhat. Ebben az esetben ne normál lépésekkel, hanem páros lábbal ugrálva távolodjon el legalább 20 méterre.

Végül azt hangsúlyozzák, hogy ha mégis megtörténne a baj, akkor azonnal hívni kell az illetékes áramszolgáltató hibabejelentő vonalát, és az alábbi elérhetőségeket adták meg:

E.ON Hungária Csoport szolgáltatási területe:

ELMŰ Hálózati Kft. / Budapest és Pest vármegye: 06-80-38-39-40

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. / Észak-dunántúli régió: 06-80-533-533

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. / Dél-dunántúli régió: 06-80-20-50-20

MVM Csoport szolgáltatási területe:

MVM Émász Áramhálózati Kft. / Észak-magyarországi régió: 06-80-42-43-44

MVM Démász Áramhálózati Kft. / Dél-alföldi régió: 06-62-565-881

OPUS ENERGETIKA Csoport szolgáltatási területe:

OPUS TITÁSZ Zrt: 06-80-210-310

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images