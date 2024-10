Elromlott a hangulat, esnek a tőzsdék

Felemás hangulatban indult a kereskedés hétfőn az európai tőzsdéken, de a délelőtti bizonytalankodás után a koradélutáni órákra lefordultak a vezető indexek, és a tengerentúlon is esés látszik. Az ázsiai részvénypiacokon a kínai tőzsde emelkedett ma, a befektetők a kínai jegybankra figyelnek az élénkítő lépések közepette, ezen kívül egy német ipari termelői infláció érkezett délelőtt. A hét már a vállalati eredményekről is szól, viszont fontosabb negyedéves gyorsjelentés hétfőn nem lesz kereskedési időben. Itthon a hét eseménye az MNB kamatdöntése lesz kedden. A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint változatlanok maradhatnak a kamatok, a Magyar Nemzeti Bank holnapi ülésén aligha folytatja a kamatcsökkentést.Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.