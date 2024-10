Kilőtt Trump mémrészvénye, nagy pillanat közeleg az Nvidiánál

Gőzerővel dübörög a a Trump-trade, miután látványosan javultak nemrég Donald Trump győzelmi esélyei a november 5-i elnökválasztáson. Áttételesen több módja is van annak, hogy a republikánus jelölt győzelmére pozícionáljuk magunkat a tőzsdéken, de van egy olyan megoldás is, amellyel túlzás nélkül pofonegyszerűen meg lehet játszani a Trump-győzelmet. Ráadásul most a grafikon is egy nagyon fontos jelzést küldött - lássuk, miről van szó! Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.