Robban a Trump-féle mémrészvény, szakad az olajár

Múlt hét elején ismét a szeptemberi történelmi mélypont közelébe zuhant a Wizz Air árfolyama, az elmúlt napokban azonban határozottan elkezdett életjeleket mutatni a részvény. Éppen ezért megnéztük, hogy mi áll az emelkedés hátterében, valamint azzal a kérdéssel is foglalkoztunk, hogy valóban ajánlott-e most Wizz Air részvényeket vásárolni. Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.