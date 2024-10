Úgy néz ki, van vevő a Volkswagen egyik gyárára

Hónapok óta keresik a vevőt a Volkswagen csoporthoz tartozó Audi márka brüsszeli üzemére, most úgy tűnik, van egy potenciális vevő, a konszern tárgyalásokat folytat egy haszongépjármű gyártóval, írja a Reuters.

Az Audi tárgyalásokat folytat egy potenciális befektetővel a nehéz helyzetben lévő brüsszeli gyáráról

- közölte a vállalat szóvivője kedden.

Egy munkacsoport létrehozása is folyamatban van, amely a gyár alternatív hasznosítását vizsgálja - mondta a szóvivő.

A vállalat forrásai szerint a potenciális befektető egy haszongépjármű-gyártó.

A gyárban jelenleg az Audi Q8 e-tron elektromos luxus SUV-t gyártják, de a jármű gyártása jövő februárban megszűnik.

Tegnap számoltunk be arról, hogy a brüsszeli gyáron felül, akár három németországi gyárát is bezárná a Volkswagen csoport, és akár több tízezres létszámleépítést is végrehajthat.

Címlapkép forrása: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images