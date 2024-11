Nem volt még ilyen együttműködés a Richter történetében: a kutatási stábnak 10 évre előre megvan a munkája

Fontos megállapodást kötött a közelmúltban a Richter a világ negyedik legnagyobb gyógyszergyártójának számító AbbVie-vel, a Vraylar sikere után újabb készítmények fejlesztésében működik együtt a két vállalat. A Richter eredeti kutatási stábjának 10 évre előre megvan a munkája, az AbbVie pedig, amely piacelsőséget célzott meg a neuropszichiátriában, finanszírozással is beszáll a fejlesztésekbe. Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója a Portfolio-nak beszélt a megállapodás részleteiről, hogy mi lesz a Richter szerepe és mikor várhatók az első gyógyszerek az együttműködésből, ami egyre izgalmasabb kérdés a cég húzóterméke, a cariprazine szabadalmának lejáratához közeledve.

Közel két évtizede működik együtt az AbbVie és a Richter, és ennek a partnerségnek is köszönhető a cég eddigi legeredményesebb készítménye, a cariprazine sikere. Nemrégiben újabb kutatás-fejlesztési együttműködést jelentett be a két vállalat, hogy néz ki pontosan a megállapodás, mit jelent ez a Richter életében?

A Richternek óriási elismerés a megállapodás, hiszen bárhonnan vehetne pipeline-t a világ negyedik legnagyobb gyógyszergyártójának számító AbbVie, mégis ránk alapozza a neuropszichiátriai területen kitűzött céljait. Az eredeti gyógyszerkutatásban háromféle kockázat van. Az egyik tudományos eredetű, hogy működik-e a vegyület. Ha ez teljesül, akkor a következő feladat, hogy találjunk partnert. Ha a partner is megvan, akkor pedig kérdés, hogy üzleti siker lesz-e belőle.

Az AbbVie-megállapodásnak köszönhetően az eredeti neuropszichiátriai kutatásunkban a partnerkockázat most érdemben csökkent.

Korábban az volt az elvünk, hogy egyedül elvittük a fázis 2 tesztig a molekulát, majd megnéztük, hogy melyik nagy cég forgalmazná, amely a klinikai tesztelésbe is becsatlakozna. Ehelyett most az AbbVie-nek köszönhetően korábban, már a klinikai tesztek előtt tudjuk, hogy piacképes-e az a mechanizmus, az a biológiai célpont, amin dolgozunk. Az amerikai gyógyszeróriással három projektet lefixáltunk most egy formális jogi kötőerővel bíró keretrendszerben, mindkét oldalon pénzzel megtámogatva azt. A két évvel ezelőtti szerződéssel együtt most már összesen öt olyan témánk van, ahol megvan, hogy miből, hogyan, mire fejlesztünk és ki viszi piacra: a Richter történetében korábban soha nem volt példa ilyen típusú együttműködésre.

Az eredeti kutatási stábnak tíz évre előre megvan a munkája, és a befektetők is megnyugodhatnak, hogy nem öncélú kutatások zajlanak a Richternél.

Miért jó ez a megállapodás az AbbVie-nek, mit tud a Richter nyújtani az amerikai gyógyszergyártónak?

Az AbbVie eldöntötte, hogy neuropszichiátriában első lesz, és mi adjuk azt a náluk hiányzó neuropszichiátriai preklinikai képességet, amit egyébként évekig tartana felépíteni, vagy nagyon drágán tudná csak megvenni. Szerencsés egybeesés, hogy az AbbVie kereskedelmi céljaival jól összehangolhatók a mi preklinikai képességeink és ambícióink. Közepes méretű cégként nagyon nehéz bekapcsolódni a globális értékláncba, utat találni az amerikai piacra, de mi ezt az AbbVie segítségével meg tudjuk tenni, mert ők gondoskodnak róla, hogy a nemzetközi tudományos és üzleti normákhoz, illetve standardokhoz tartsuk magunkat, ráadásul beszállnak a fejlesztésbe is. Közben továbbra is ragaszkodunk az elvhez, hogy a szellemi vagyont nálunk gyarapítjuk, nem leszünk „összeszerelő üzem”, sem bérfejlesztők.

Az újabb AbbVie-megállapodással kimondhatjuk, hogy a Richter elkötelezte magát az amerikai piac mellett?

Az amerikai piacban van potenciál, a cariprazine tapasztalatai is azt támasztják alá, hogy ha egy eredeti kutatás Amerikában nem tud üzleti sikerré fordítódni, akkor esélye sincs arra, hogy megtérüljön. Európában nem ismerik el az innovációt olyan mértékben, hogy egy kutatási programot a régióra lehetne alapozni, nem kapnak olyan árat a gyógyszergyártók a szabadalommal védett készítményre az oltalmi idő alatt sem, amiből visszajön a költsége, nem térül meg az innováció az árban. Ez az Európai Bizottság előtt is ismert, de egyelőre nincs rá megoldás. Mindaddig, amíg az egészségügyi rendszer nem honorálja megfelelően az innovációt, Amerika sokkal fontosabb piaca lesz az innovatív gyógyszergyártóknak, mint bármi más. Már vannak olyan készítmények, amiket Európába be sem akarnak vezetni a gyógyszergyártók.

Mi lesz a szerepe pontosan a Richternek az együttműködésben, hogyan kell elképzelni a közös munkát?

A preklinikai munka 100 százalékban a Richternél zajlik, majd amikor az embereken történő vizsgálatokra, a humán fázisokra kerül sor, az AbbVie átveszi a technikai feladatokat, a finanszírozást pedig felezzük. Az AbbVie saját vizsgálóhelyekkel rendelkezik, így hatékonyabb lehet a klinikai fejlesztés.

Az aláíráskor kapott egy egyszeri 25 millió dolláros kifizetést a Richter, a jövőben milyen bevételi-és profithatással számol a vállalat? Különösen annak fényében izgalmas ez a kérdés, hogy az évtized végén lejár a cariprazine szabadalmi védettsége.

A költségmegosztás mellett elköteleződtünk, így a k+f költségeink emelkedni fognak. A bevételek 2030 után jelentkezhetnek a Vraylarhoz hasonló jogdíjas konstrukcióban, ha sikerül a fejlesztési részeredményeket szállítani, akkor pedig mérföldkőbevételeket kapunk. Egy molekulánk jár most a fázis 2 vizsgálat szakaszában, amelynek törzskönyviengedély-kérelme 2030 elejére van ütemezve, gyógyszer pedig 2031-ben lehet belőle, ha minden jól megy.

A most aláírt megállapodásban érintett molekulák nagyon korai szakaszban vannak, felfedező kutatások folynak, nem történt meg még a molekulák kiválasztása sem, esetükben 2035 és azon túli, inkább 2038-as időpontokban lehet csak gondolkodni.

Ha konkrét molekulákról még korai is beszélni az új megállapodás kapcsán, hiszen felfedező kutatások folynak, hogy néz ki most a piac, mitől érdekes terület a neuropszichiátria a gyógyszergyártóknak, mely betegségek vannak a fókuszban?

Az egyik fontos terület a mentális, kognitív leépülés, mindenki ismeri az Alzheimert, de azt kevesen tudják, hogy a skizofréniában is van egy hasonló tünet, amely szintén igényel terápiás megoldást. A másik az anxietás, aminek az egyik fő összetevője a szorongás. De említhetjük még a poszttraumás stresszt például, ahol a tünetek kezelése szintén megoldásra vár.

Keres más partnereket is a Richter az AbbVie mellett hasonló megállapodásokra?

Van két molekulánk, amelynek további fejlesztése érdekében készen állunk partnerekkel együttműködni. De egyre inkább lefoglalja a sávszélességünket az AbbVie, nem igazán maradt kapacitásunk arra, hogy kizárólag a magunk feje után menve fejlesszünk, bízva abban, hogy az majd elnyeri a lehetséges partnerek tetszését.

A kapacitásbővítés nem jöhet szóba?

Nehéz dolog bővíteni a tudományos áteresztő képességet egy ilyen kis országban, inkább minőségben fogunk tudni javulni a jövőben, mint projektdarabszámban.

Akvizícióval is lehet kapacitásokat szerezni és többször akvirált az elmúlt hónapokban a Richter, vannak tervben újabb cég vagy termékfelvásárlások?

A neuropszichiátria területén nem, mert itt hiába akvirálnánk bármit, egyből partnerkereséssel kellene kezdeni, nem tudjuk az eredeti kutatási programot egyedül végigvinni. Itt nincs sok értelme, de más üzletágakban, például a nőgyógyászatban sokkal inkább van.

A biotechnológia területén is aktív volt idén a Richter, mit látnak a szektorban?

Ha komolyan gondoljuk az univerzális egészségügyi ellátást a világban, akkor meg kell azt oldani, hogy a drága biologikumoknak legyenek bioszimiláris alternatívái, és ne néhány nagy cégre legyen alapozva a biológiai gyógyszerek ellátása. Le kell zajlania ugyanannak a folyamatnak, mint ami annak idején a generikus gyógyszereknél lezajlott kilencvenes évek végén, a 2000-es évek elején, melynek eredményeként akkor széles körű lett a generikumok elfogadottsága a terápiában, mi ebbe szeretnénk bekapcsolódni. Jelenleg két lábon áll a biotechnológia üzlet a Richternél, az egyik a bérgyártás, a másik pedig a saját pipeline építése és forgalmazása. A kismolekulás bérgyártás kissé lenézett tevékenység az alacsony marzsok miatt, de a biotechnológiára ez nem igaz, hiszen annyira komplex és specifikus tudást és infrastruktúrát igényel, hogy itt a bérgyártásnak is van olyan hozzáadott értéke és profittartalma, mint ami a gyógyszergyártásra jellemző. Mivel a világban a kapacitás még mindig szűkös a biotechnológiában, ezen a vonalon szeretnénk tovább haladni.

A saját készítményeink köre is bővül: idén adtuk be a valaha volt legösszetettebb törzskönyvi engedélykérelmünket, amiből jövőre lehet gyógyszer.

Mik a gyógyszerszektor legnagyobb kihívásai most, és melyek a legnagyobb nehézségek, amelyekkel a Richter szembenéz?

Az ellátási lánc a gyógyszeriparban eleve nehéz, mert a gyógyszerkönyvi minőséget biztosítani kell a bejövő anyagoknál, és nagyon problémás segédanyagot, alapanyagot váltani. Ha egy összetevőből nem annyi, vagy nem olyan minőségben érkezik meg – és ez az utóbbi időben egyre gyakrabban fordul elő - akkor sérül a gyógyszerellátás. A munkaerőpiacon szintén nem könnyű a helyzet, szerencsére létszámhatékonyságban az utóbbi időben rengeteget javult a Richter: nyolc év alatt dupláztuk a gyógyszergyártási árbevételt, miközben a fizikai infrastruktúránk körülbelül hasonló maradt, a létszámunk pedig szinte ugyanaz. Hasonló a helyzet Lengyelországban és Romániában is, ahol szintén nagylétszámú stábunk van. A magyar gazdaságban sokéves probléma a termelékenységgel nem alátámasztott bérkiáramlás. A Richternél az utóbbi időben el tudtuk érni termelékenységünk javulását, enélkül csak sokkal gyengébb forint mellett tudnánk fenntartani a tartósan kétszámjegyű bérfejlesztést. Ami a belső nehézségeket illeti, egy nagyon diverzifikált üzleti modellel működünk, nagyon eltérő igényű négy üzletágat viszünk, de ebben is javulni tudtunk az utóbbi időben, azzal, hogy az üzletágak önálló profitcenterként vannak menedzselve. Sokat léptünk előre abban, hogy a korábbinál jobb szerkezetben, ne a működés komplexitásának elszállása árán növekedjünk, és menedzselhető maradjon a cég.

A Richter részvényei történelmi csúcson jártak nemrég, mégis masszívan alulértékeltek a papírok a régiós és európai szektortársakhoz képest, mi ennek az oka ön szerint?

A részvénypiaci diszkontnak három oka lehet, az egyik az, hogy alacsony a likviditás, ez sok amerikai befektetőnek akadály, és a befektetői bázisunk az utóbbi időben egyre jobban áttevődik a tengerentúlra, nem függetlenül attól, ahogy a brit tőkepiac az elmúlt évtizedben érezhetően visszafejlődött. A napi átlag 2 milliárd forintos tőzsdei forgalom éppen azon a határon van, hogy sokan a belső szabályaik miatt nem tudják megvenni és tartani, hiszen meg van adva, hogy hány nap alatt kell tudniuk kiszállni a pozícióból. A másik ok az orosz kitettség, annak ellenére, hogy 15 százalékra csökkent mostanra a súlya a bevételben a nyolc évvel ezelőtti 40-50 százalékról. A harmadik pedig az országdiszkont, amit lehet látni a BUX-on: sosem volt ilyen nagy az olló a magyar tőzsde és a CETOP vagy a WIG között. De nincs okunk panaszra, mert valamennyit felzárkózott az árfolyam, és közel vagyunk ahhoz, hogy piaci kapitalizáció alapján a második legnagyobb vállalat legyünk a magyar tőzsdén.

Képek forrása: Portfolio, Richter

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.