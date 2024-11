Bajban a KFC? Nagyot estek az eladások a legfontosabb piacon

A Yum Brands, a KFC, a Pizza Hut és a Taco Bell éttermek tulajdonosa, váratlan visszaesést jelentett az eladásaiban. A vállalat nehézségekkel küzd az Egyesült Államokban tapasztalható gyenge kereslet és a nemzetközi eladások ingadozása miatt.

A KFC, a vállalat legfontosabb márkája, különösen nehéz időszakon megy keresztül. Az Egyesült Államokban az összehasonlítható alapon mért forgalom 7%-kal csökkent, ami már a harmadik egymást követő negyedéves visszaesést jelenti. Ez a csökkenés annak ellenére következett be, hogy a vállalat augusztusban új, kedvezményes ajánlatokat vezetett be. A Taco Bell viszont továbbra is jól teljesít. Az Egyesült Államokban 4%-kal nőttek az összehasonlítható alapon elért eladásai, ami már a 11. egymást követő negyedéves növekedést jelenti.

Az étteremlánc, a versenytársaihoz hasonlóan, mint a McDonald's vagy a Burger King, azzal küzd, hogy a fogyasztók a magas menüárak miatt kedvezményeket és akciókat keresnek, vagy inkább otthon étkeznek.

A Yum Brands globális összehasonlítható eladásai 2%-kal csökkentek, ami rosszabb a piaci várakozásoknál.

A profit szintén csalódást okozott, a Yum Brands a szeptember 30-án zárult harmadik negyedévben 1,37 dolláros részvényenkénti nyereséget ért el, ami elmarad az elemzők által várt 1,41 dolláros értéktől.

A gyorsétterem-ipar általános nehézségeit jelzi, hogy a Burger King anyavállalata, a Restaurant Brands International mai gyorsjelentése szerint szintén elmaradt a negyedéves bevételi várakozásoktól, míg a McDonald's a múlt héten négy év óta a legnagyobb negyedéves globális forgalomcsökkenésről számolt be.

A Yum Brands részvényeinek árfolyama nem mozdult jelentősebben a negyedéves számokra a nyitás előtti kereskedésben.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock