Rali után lefordultak a tőzsdék

Portfolio 2024. november 12. 10:31

A hét elején is folytatódott az amerikai elnökválasztást követő rali, Európában jelentősen emelkedett a piac, és az USA-ban is új rekordok születtek. Mára viszont alább hagyott az eurófória, Ázsiában komolyabb esést láttunk, és Európában is megérkezett a korrekció. Itthon újabb blue chip, a Richter is közzétette negyedéves számait: a menedzsment célkitűzéseinek megfelelően kétszámjegyű ütemben növekedett a harmadik negyedéves bevétel és a kiemelten figyelt eredményességi mutató, a tisztított EBIT.