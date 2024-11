Történelmi csúcson a bitcoin

Portfolio 2024. november 13. 17:15

Felemás mozgásokat láthattunk ma reggel Ázsiában, ezt követően pedig Európában hiába indult óvatos emelkedéssel a nap, délutánra ismét lefordulást láthatunk a piacokon. A magyar tőzsdén eközben ma is jó volta hangulat, különösen a Magyar Telekomra érdemes most figyelni: a mai piaczárást követően teszi közzé legfrissebb gyorsjelentését a vállalat. Ma délután fontos inflációs adat jött Amerikából: a várakozásoknak megfelelően 2,4%-ról 2,6%-ra emelkedett az amerikai infláció októberben, míg a maginfláció maradt 3,3%-on. Közben ma is új történelmi csúcsra került a bitcoin, 90 ezer dollár fölött jár a legnagyobb kriptodeviza árfolyama.