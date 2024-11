Lehull a lepel az AI-ról: csak hype vagy valódi áttörés jön?

Kezdenek gyorsuló ütemben elterjedni a mesterséges intelligencia, a felhő technológiák és kifejezetten a generatív AI-megoldások a vállalkozások életében, de sokszor ezek költségvonzatával és kihívásaival nincsenek tisztában a cégek – hangzott el a Portfolio Digital Transformation 2024 konferenciáján. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia körül van egy erős hype, de vannak területei, amelyek üzletileg kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be. Aki kimarad, lemarad, de a buktatókkal is számolni kell.

Schramm Károly, a Mikrum Business Development Managere előadásában arra tért ki, merjünk-e újra egyedit venni?

Korszakhatárhoz ért az informatika, összeköt már minden területet, egy vállalat működésének vérkeringését adja.

Az informatika felé elvárásként jelenik meg, hogy támogassa a versenyképességet, segítse a döntéshozatalt és tegye hatékonyabbá a folyamatokat. Mindeközben a rugalmasság és a stabilitás is elvárás. A rugalmasság terén minél egyedibb a megoldás, annál értékesebb lehet egy vállalat számára, de nem mindegy, hogy mindezt milyen költségek mellett lehet elérni.

Történeti aspektusból nézve először még egyedi fejlesztésekről beszélgettünk, később megérkeztek az off-the-shelf termékek, majd a SAAS és a low-code megoldások. Utóbbiaknál sok ígéret hangzik el, de olykor ezek be nem váltottak maradnak.

Kiéleződött a helyzet: a rugalmasság felértékelődött, megkerülhetetlenné vált, a másik oldalról viszont a költségek miatt sokszor előnyt élvez a „platformizáció”.

Kialakult egy új műszaki alternatíva, amely a rugalmasságnak és a platformizációnak szeretné ötvözni az előnyeit, ezek a custom application building platformok (CABP) . Ebben kész elemek vannak, de funkcionális kötöttségek nélkül. Emellett gyorsan konfigurálható, a rugalmasság és a gyorsaság optimális elegye.

A szakértő szerint akkor érdemes ilyen platformot mérlegelni, amikor sok integrációra van szükség külső (legacy) rendszerrel, potenciálisan változó /felméretlen igények jönnek elő, amikor nincs jó kész termék, framework, illetve szerepet játszhatnak a hatékonyság érdekében testreszabott folyamatok és a rugalmasság is a döntésben.

Fodor Balázs, az Invitech Cloud üzletágvezetője előadásában a felhőtechnológia és az AI kapcsolatára tért ki:

Sokáig a szoftver „ette meg” a világot, mosta azonban már az AI eszi meg a szoftvert. Szerinte mindig egy dilemma, hogy egy vállalat privát vagy publikus felhőszolgáltatást válasszon.

A publikus felhő jellemzőiből kiemelte, hogy egy osztott környezetről van szó, ahol egy nagyobb infrastruktúra több ügyfelet szolgál ki. Rugalmas skálázási lehetőségekkel bír, kedvezőbb díjszabással. Akkor érdemes ezt alkalmazni, amikor kevésbé bizalmas adatok kezeléséről van szó, extrém nagy, standard volumenek vannak, a tesztelés és fejlesztés preprodon, valamit szuperhektikus workload változások is jellemzik a céget.

Ehhez képest a privát felhő olyan infrastruktúra, amely kizárólag az érintett ügyfelet szolgálja ki, itt teljes kontroll és felügyelet van, magasabb biztonsággal. Alkalmazása leginkább a Business Critical alkalmazások, érzékeny adatok kezelése, szigorú szabályozási környezetnek való megfelelés esetén ajánlott.

Vannak már ugyanakkor hibrid felhőmegoldások is, ahol növelhető a kontroll a rugalmasság megőrzése mellett, rugalmasság jellemzi a költségstruktúrát, rapid skálázhatósági lehetőségek, mindemellett a DevOps, Engineering, üzemeltetés mind kiszervezhető. Ennek kpacsán még kiemelte, hogy minősített és biztonságos adatközponti háttér DC10 adja a biztonságos adatközponti hátteret, Stack alapú kialakítás biztosítja az adatszuverenitást és erre jön rá a SaaS szintű szolgáltatás.

A hibrid felhőmegoldások jelentős előnyöket kínálnak a vállalatok számára, lehetővé téve a rugalmasságot, költséghatékonyságot, adatbiztonságot, skálázhatóságot és folyamatos üzemeltetést.

Az előadásokat követő panelbeszélgetésben a résztvevők, hogyan támogatja az innovációt és az üzletet az IT a leghatékonyabban.

Doktor Gábor, az Alois Dallmayr Automaten-Service Franchise és Rendszerfejlesztési igazgatója az utóbbi időszak fejlesztései között pozitívumként emelte ki, hogy gyakorlatilag most meg tudja mondani, hogy holnap melyik kávégépük romlik majd le. A digitális lábnyomok alapján ki tudják találni, melyik gép igényel szervízt. Fáykiss Péter, a Hold Alapkezelő Nemzetközi üzletfejlesztési igazgatója a vagyonkezelés digitalizációját emelte ki, ma már online is igénybe vehető ez a szolgáltatás, selfie-s számlanyitással. A bankok esetében ez már egyre inkább bevetett gyakorlat, de a tőkepiaci szereplők oldaláról ez még újdonság. Fodor Balázs, az Invitech Cloud üzletágvezetője egyértelműen a szerver automatizációt emelte ki fő újdonságként. Vadócz Zsolt, a K&H Bank digitális vezetője a digitális SZÉP-kártyát emelte ki, illetve a Kate kifejlesztését a banknál.

A kihívások között Doktor Gábor (Alois Dallmayr Automaten-Service) a tanulási folyamatot emelte ki, a megszokás, kézi folyamatok átalakítása nem könnyű folyamat. Ma már akkor küldik a szervizes munkatársakat, amikor valóban munka van, de a fizikai állomány képzettsége, lojalitása ma már sokkal korlátozottabb. Fáykiss Péter (Hold) kiemelte, hogy komoly tanulási görbében van most a szektor, elsőre nem mindig lesznek meg a legjobb megoldások.

A kudarcok a tanulási folyamat részei, egy szervezet akkor tudja sajátjaként megélni az adott technológiát, amikor azt már élesben használja.

A pénzügyi intézményeknél a legacy rendszerek mindig kihívást jelentenek, sok esetben a programnyelvek is elavulnak. Fodor Balázs (Invitech) szerint a magyar cégek különösen szeretnek az AI-jal mókolni, de azt kevesebben nézik meg, hogy ennek milyen költségvonzata lehet. Vadócz Zsolt (K&H) kiemelte a bankokat érintő szabályokat, amelyek lassítják az innovációs fejlesztéseket. Másik oldalról bár van rengeteg innovációs ötlet, kihívás, hogy ezek közül melyeket valósítsák meg,

Az AI-hype kapcsán Doktor Gábor (Alois Dallmayr Automaten-Service) kiemelte, hogy az AI-jal egyelőre nem foglalkoznak, még nem látják, hogy az ő szolgáltatásukban ez hogy tudna profitot termelni. Az AI-ra szükség lesz, például AI-agentökön keresztül, de most még a nyelvi modelleknél van ennek nagyobb relevanciája. Vadócz Zsolt (K&H) szerint a nagyvállalati vezetők jól látják, hogy inkább a célt érdemes szem előtt tartani: sok mindenre jó az AI, de mindent nem lehet erre építeni. Ettől függetlenül foglalkozni kell a mesterséges intelligenciával, lépniük kell a vállalatoknak, különben lemaradnak a versenyben. Fáykiss Péter (Hold) szerint az AI-t érdemes két részre bontani: van ennek egy üzleti része, ott látjuk, milyen hype alakult ki egy-egy cég körül (pl. Nvidia), a másik oldal az alkalmazás rész, itt folyamatos fejlődés van, olyan szintű, amilyet ritkán látni. Most kezdenek el jönni az implementációs történetek, sokan kezdenek már túllátni az AI szórakoztató részén és kezdik el üzletileg is hasznos megoldásokba átforgatni.

