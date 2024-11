Már a miniszterelnök beszédét is az AI írja? Jelentős átalakulás zajlik a közigazgatásban

A politikai kommunikáció része lett a mesterséges intelligencia, nemrég maga Orbán Viktor is elismerte, hogy alkalmanként szokta használni azt beszédeinek előkészítésében – mondta el előadásában Pató Viktória Lilla , a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI) kiemelt szakértője a Portfolio Digital Transformation 2024 konferenciáján. Kitért arra is, hogy egyre nagyobb teret nyer a mesterséges intelligencia a közigazgatásban, számos előnnyel bír, de azért veszélyeket is rejt magában a használata, sokszor az emberi bizalmatlanság miatt.