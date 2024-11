Egy új piaci mechanizmussal segítené az áramárak letörését a magyar kormány javaslata

Ahogy az az elmúlt időszak energetikai híreiben többször is megjelent, Európa energiatőzsdéin kiugró árak voltak tapasztalhatók. Ez a hatás nem kímélte hazánkat sem, sőt előfordult többször is, hogy bizonyos napokon Magyarországon volt a legmagasabb ár régiós viszonylatban is.

Az energiapiac állapota Európában

A miniszterhelyettes a Világgazdaságnak eljuttatott anyagában reagált erre a helyzetre, amelyben részletesen elemzi az áramárak emelkedésének hátterét Magyarországon és Európában, különös tekintettel a geopolitikai és energiapiaci tényezőkre. Röviden: az orosz–ukrán háború, valamint a fosszilis energiahordozóktól való uniós elmozdulás miatt az eddigi ellátási láncok felborultak. Ezzel egyidejűleg az időjárástól függő megújuló energiaforrásokra való gyors áttérés és az európai uniós energiapiacok összekapcsolása több olyan hatást eredményezett, amelyek az energiaárak időszakos, drasztikus növekedéséhez vezetnek.

Rámutatott:

Amikor a megújulók termelése nem biztosított, fosszilis erőművekkel kell pótolni a kiesést, ami egyrészt drága, másrészt nem segít az EU által kitűzött klímapolitikai célok elérésében.

Czepek Gábor továbbá arról is szót ejt, hogy a határkeresztező kapacitások szűkössége tovább rontja a helyzetet, hiszen az országok közötti energiaimport- és export lehetősége korlátozott. Kelet-Európában a helyzetet súlyosbítja, hogy Ukrajnában jelentős termelőkapacitások estek ki a háború miatt, ami az urán áramimport igény növekedésével jár.

Ezek a problémák különösen olyan időjárási helyzetekben jelentkeznek, mint a "Dunkelflaute" (sötét szélcsend), amikor a nap- és szélerőművek termelése szinte teljesen leáll.

Kitér arra is, hogy Magyarország az energetikai stratégiáját az atomenergia és a megújulók kettősére építi, kihangsúlyozva a stabil és fenntartható energiamix jelentőségét. Ezzel egyidejűleg az energiatárolási kapacitások – mint a szivattyús tározók és akkumulátorok – bővítése kulcsfontosságú a rendszer stabilitása szempontjából.

Végül a miniszterhelyettes rámutatott arra is, hogy hazánkban a tőzsdei áringadozások nem befolyásolják közvetlenül a lakossági árakat, mivel a rezsivédelmi rendszer megakadályozza a magas árak közvetlen beszivárgását a magyar lakosság pénzügyi helyzetére. Ez azonban nem feltétlenül igaz az ipari szektorra, amelynek bizonyos szereplőit (akik a tőzsdei nagykereskedelmi árakhoz igazodó szerződéseket kötöttek, illetve a rendszerhasználati díjakban is fizetik a terheket) már érzékenyen érinti az energiaárak volatilitása, ezzel együtt pedig a versenyképességükre is negatív hatással van.

Új megoldás a villamosenergia-ár enyhítésére

Fontos a miniszterhelyettes cikkében, hogy a magas energiaárakból is származó európai versenyképességi problémák kiküszöbölésére felvázol négy irányt, amelyek közül az egyik újnak számít. Eszerint a

Szén-dioxid kvóta revízióját kell végrehajtani a kiegyenlítő piacra dolgozó gázüzemű erőműveknél az olcsóbb kiegyenlítő energia biztosítása érdekében.

Érdemes ennek a mechanizmusára kitérni: alapesetben a kiegyenlítő piacra termelő gázüzemű erőművek - amelyekre a fentebb kifejtett okok miatt egyre nagyobb szükség van - működésének költségét a magas kvótaárak növelik, ezzel együtt pedig a kiegyenlítő energia árát is, mivel a kibocsátott szén-dioxid mennyisége, tehát a jelentkező működési (kiegyenlítő) igény alapján kötelesek kvótákat vásárolni.

Ezt a megnövekedett költséget pedig gyakran áthárítják a villamosenergia nagykereskedelmi árában az árajánlatok adásakor, hiszen meg kell termelniük a költségeiket. Ez azonban végső soron a nagykereskedelmi fogyasztók által fizetett árak emelkedéséhez vezet, így tovább emelve az áramárakat.

A mostani megoldással azonban ez kiküszöbölhető lenne azzal, hogy a hálózat kiegyenlítésébe besegítő gázüzemű erőművek valamilyen formában kedvezményben részesülnének a szén-dioxid kvóta alól.

Ez a kormányzati kijelentés különösen érdekes a folyamatban lévő versenyképességi egyeztetések és soros magyar uniós elnökség fényében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images