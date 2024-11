Történelmi csúcsa közelében az OTP

Donald Trump elnöksége alatt hatalmasat nőhet az amerikai költségvetési hiány és ismét megugorhat az infláció, ami nem kedvez az olyan nem-kamatozó befektetési eszközök, mint az arany számára. A magas inflációs kockázat következtében akár tartósan magas szinten maradhatnak a kamatok Amerikában, ezzel kapcsolatban már érkeznek is a jegybanki jelzések, az arany árfolyama pedig reagál, olyan rossz hetet zárhat a nemesfém, amire már 3 éve nem volt példa. Most viszont olyan szintre került az árfolyam, ami fordulópont is lehet - nézzük, hol vannak a fontos kapaszkodók!