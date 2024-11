Tovább nő a feszültség Ukrajna és Oroszország között - Mutatjuk a piaci hatásokat

Portfolio 2024. november 21. 13:10

Az ázsiai részvénypiacokon jellemzően esés volt ma, a tegnapi esés után ma is mérsékelt esés látszik az európai részvénypiacokon. A befektetők a világ legnagyobb piaci értékű cégének, az Nvidiának a gyorsjelentését emésztik, a chipgyártó vártnál jobb negyedéves számokat közölt, a kilátások viszont már inkább a növekedés lassulásáról szólnak, de az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hírek is mozgatják a piacokat, és a befektetők a vállalati gyorsjelentésekre is figyelnek.