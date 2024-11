Komoly leépítés zajlik Észak-Magyarország egyik meghatározó cégénél

A lap értesülései szerint az elbocsátások mértéke 500-600 főre tehető.

A cég megerősítette, hogy átszervezések történtek, amelyek érintették a tiszaújvárosi telephely dolgozói létszámát, de konkrét adatokat nem közöltek.

A leépítések hátterében elsősorban az elektromos autóalkatrészekre vonatkozó megrendelések drasztikus visszaesése áll. A Jabil, amely tavaly év végén még 3293 főt foglalkoztatott, és 452 milliárd forintos árbevétel mellett 16,5 milliárd forintos profitot ért el, most kénytelen volt alkalmazkodni a megváltozott piaci körülményekhez.

Források szerint főként az elektromos autóalkatrészeket előállító gyártósor személyzetét érintette a leépítés. Ez azért is figyelemre méltó, mert a tiszaújvárosi üzemben állítólag a BMW i4 típusú villanyautójának egyik kulcsfontosságú alkatrésze is készült. A megrendelések csökkenése így potenciálisan kihathat a hamarosan megnyíló debreceni BMW-gyár jövőjére is.

A Jabil 2000 óta van jelen Tiszaújvárosban, és nem először kerül a figyelem középpontjába leépítések miatt. 2009-ben 900, 2013-ban pedig további 700 munkavállalótól váltak meg. Az utóbbi eset kapcsán politikai viták is kialakultak a cégnek korábban nyújtott állami támogatások visszafizetéséről.

