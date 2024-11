Zöld utat adtak a Masterplast kötvényesei a hitelfelvételhez

A Masterplast levélszavazást kezdeményezett kötvényesei körében a soron következő 7,6 millió eurós hitelszerződéséről. A 2021-es kötvénykibocsátás során (amikor 2031-ben lejáró kötvényeket bocsátott ki a cég) szerepelt a feltételek között a nettó eladósodottsággal kapcsolatos kötelezettségvállalás. A társaság a kötvények tulajdonosai felé korábban kötelezettséget vállalt arra, hogy a kötvények teljes futamideje alatt, illetve a kötvényekből eredő fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítéséig biztosítja, hogy addig nem növeli tovább az összesített adósságállománya mértékét új szerződés kötésével, vagy meglévő hitelkeret vagy hasonló instrumentum lehívásával, ameddig a nettó eladósodottság / EBITDA hányados meghaladja a 3,5 értéket.

A kötvényesek november 25-én egyhangúlag arról döntöttek, hogy az új hitelszerződést és az ahhoz kapcsolódó lehívásokat nem tekintik a kötelezettségvállalás megsértésének, az alól előzetes, egyszeri felmentést adnak a Masterplastnak, így zöld utat adva a hitelszerződés megkötéséhez.

A hitelszerződést 2024 negyedik negyedévében kötheti meg a Masterplast, amelynek értéke 7,6 millió euró vagy 3 milliárd forint keretösszegű és 2027 júniusában jár le.

A vállalat múlt héten, nem sokkal azután, hogy a Scope Ratings hitelminősítő leminősítette a céget „CCC” kategóriára, közölte, hogy működésének finanszírozásához tárgyalásokat kezdeményezett egy magyarországi pénzintézettel egy új működőtőke-hitelről a likviditási nyomás enyhítésére. A nettó eladósodottság / EBITDA mutató már most is meghaladja a kötelezettségvállalásban szereplő 3,5-szörös értéket az elmúlt évek építőipari lejtmenete eredményeként, tavaly EBITDA szinten veszteséges is volt a vállalat, a nettó eladósodottság pedig magas a Növekedési Kötvényprogramban véghezvitt összesen 15 milliárd forintnyi kötvénykibocsátást követően.

A Scope besorolása szerint a CCC és az attól alacsonyabb minősítésű kötvények már nemteljesítő instrumentumoknak számítanak. A CCC minősítést azzal indokolták, hogy az építőipar elhúzódó gyengélkedése miatt a társaság hitelmutatói romlanak, a felülvizsgálati státusz pedig a likviditási válsággal kapcsolatos aggodalmakat tükrözi. Hozzáteszi, hogy ha a likviditási problémák négy héten belül megoldódnak, abban az esetben a Scope feloldja a „felülvizsgálat alatt” státuszt.

A Scope kalkulációi szerint a 2024-re várt EBITDA-val számolva a hitel/EBITDA mutató 17,7-szeres lehet, számításaink szerint a 2024. harmadik negyedév végi nettó hitelállománnyal számolva pedig 37-szeres. A Masterplast a tavalyi évet negatív EBITDA-val zárta, idén 4,8 millió eurós EBITDA várható a cég célkitűzése szerint (az év első kilenc hónapjában 3,5 millió volt). A menedzsment egyébként közzétett egy hosszabb távú előrejelzést, amiben a profitabilitás jelentős javulásával számol a következő évekre, 2027-re 43,9 millió eurós EBITDA-t vár a vezetőség, ami a korábbi csúcséveknél is magasabb. A Scope a kiugró eladósodottságot kiemeli az elemzésben, de ha a menedzsment várakozásai bejönnek, a mutató jelentősen javulhat.

A Masterplast árfolyama ma 1,1 százalékos mínuszban áll.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio