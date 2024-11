Eldőlt: jelentős osztalékelőleget fizet be az MVM az állami költségvetésbe

A szűkszavú közleményben az MVM Csoport emlékeztett rá, hogy a 2024. szeptember 16-án közzétett EU IFRS szerinti évközi konszolidált beszámolója alapján a társaságcsoport az első félévben 222,047 milliárd forint adózott eredményt ért el.

Az idei osztalékelőleg befizetés nem meglepő se a tavaly november végi 308 milliárd forintos hasonló befizetés, se az idei első félévi adózott eredmény tükrében. Utóbbi kapcsán már valószínűsítettük, hogy az év vége felé, a költségvetés aktuális helyzete függvényében ismét sor kerülhet ilyenre. Fazekas László, az MVM gazdasági vezérigazgató-helyettese az első félévi eredményekről október elején a Portfolio-nak adott exkluzív interjút, amelyben többek között azt vázolta: rekordnyereség felé tart az egész évet tekintve a vállalatcsoport, az osztalékelőleg fizetést firtató kérdésünkre pedig rámutatott, hogy ez tulajdonosi döntés, és ha megszületik egy ilyen döntés, akkor az MVM természetesen teljesíti. Megjegyezte azonban azt is, hogy "a tulajdonosnak is egyértelmű érdeke, hogy a hazai biztonságos energiaellátás fenntartásához és a tervezett fejlesztésekhez szükséges beruházásokat az MVM meg tudja valósítani. Emellett a tulajdonos is elkötelezett az MVM stabil pénzügyi helyzetének és a befektetési kategóriájú hitelminősitésének megtartása mellett." Az első félévi 225 milliárdos nyereség és a most meghatározott 126 milliárd forintos osztalékelőleg alapján úgy tűnik, hogy a tulajdonos valóban mérlegelte azokat a szempontokat, amelyeket Fazekas említett, és ezek tükrében hozta meg a döntést.

Címlapkép forrása: MVM, Portfolio