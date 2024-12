100 milliárdos tőkeprogramot indít a kormány a kkv-knak, bejelentették a részleteket

Százmilliárd forintos keretösszeggel indul februárban a Demján Sándor Tőkeprogram, amelynek keretében a Kft. vagy Zrt. formában működő cégek 100-200 milliós forrást igényelhetnek jelképes, 1 százalékos tulajdonrész átadása és évi 5%-os kamat fejében. Legalább két lezárt üzleti év és 300 milliós árbevétel szükséges a részvételhez, az MFB jegyzi a befektetési jegyeket, az MKIK pedig a tőkealap kezelésérért lesz felelős. Az ingatlanvásárlást kizárták a lehetséges felhasználási célok közül.

Százmilliárd forintos keretösszeggel indul februárban a Demján Sándor Tőkeprogram, amelynek célja

a kkv-szektor beruházásainak ösztönzése, a vállalkozások versenyképességének javítása és méretugrásuk elősegítése

- jelentette be Szabados Richárd, Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára szerdán, Budapesten.

A tőkeprogram a Demján Sándor Program 8 plusz egy pontból álló terv egyik eleme, amely része a kormány 21 pontos gazdaságfejlesztési akciótervének. Ennek célja, hogy jövőre a 3 százalékos növekedési sáv felett teljesítsen a magyar gazdaság - mondta. A Demján Sándor Tőkeprogram egy unikális finanszírozási-támogatási formát jelent, mivel a nagyobb cégek után a kis és közepes vállalkozások előtt is megnyitja a tőkefinanszírozás lehetőségét, hogy bővítsék vevői és beszállítókörüket. A program szakpolitikai kidolgozásában a Nemzeti Tőkeholding Zrt. közreműködött, a lebonyolításban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) vesz részt. A következő két hétben a Demján Sándor Program további három elemének részleteit ismertetik.

Szabados Richárd közölte: a támogatási programokkal kapcsolatos információk

a dsprogram.hu oldalon érhetők el és ezen keresztül lehet elérni a jelentkezési felületeket.

A programok bejelentésével egyidőben lehet az előregisztrációt leadni és a támogatási pályázatok indulása január végén, februárban várható.

Katona Bence, a Nemzeti Tőkeholding Zrt. vezérigazgatója elmondta: a kkv-szektorban egyedi tőkefinanszírozási program elindításával gyorsítósávot kívántak biztosítani a cégeknek a méretugráshoz. Példaként hozta fel, hogy a DACH-régióban (Németország, Ausztria, Svájc) lényegesen kevesebb a mikrovállalkozás, de magasabb a kkv-k aránya.

A termelékenység és a gazdasági versenyképesség javítása érdekében elengedhetetlen a vállalatok természetes méretnövekedése - emelte ki.

Elmondta: a 100 milliárd forintos összeggel induló tőkeprogram keretében a cégek 100-200 millió forrást igényelhetnek. A program a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) finanszírozásával valósul meg és az MFB jegyzi a befektetési jegyeket, míg az MKIK az alap kezelésérért lesz felelős.

A programnak nincs iparági fókusza, de előnyt élveznek a kormány akciótervében megjelölt területek, mint

a zöldgazdaság, a digitalizáció, az egészségügy, az oktatás és a fenntartható iparban megvalósított fejlesztések.

A finanszírozási körből kizárták az ingatlanvásárlást, ugyanakkor a források telephely korszerűsítésre és bővítésre felhasználhatók.

A beruházási projekteket a szerződéskötéstől számított egy éven belül meg kell valósítani, ez a határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

Elmondta, hogy a kezességelvárások nélkül elérhető tőkefinanszírozás önerőként is szolgálhat a cégek számára hitelfelvételhez más pályázat esetében, így ezzel akár több százmillió forintot is "megmozgathatnak". Kiemelte: Az igénylési folyamat egyszerűsítésére törekedtek és így várhatóan a jóváhagyás átfutási ideje is rövidebb lesz a piaci átlaghoz képest.

Az állami támogatásnak köszönhetően éves 5 százalékos kamat mellett juthatnak forráshoz a vállalatok, amely jóval kedvezőbb a piacon elérhető, minimum 12-14 százalékos hozamelváráshoz képest - fűzte hozzá.

A jogszabályi előírás miatt a tőkealap jelképes, 1 százalékos tulajdonrészt szerez a támogatott vállalkozásokban, amelyhez kontrolljog nem tartozik és bármikor kivásárolható. A tőkeforrás 99 százalékát tulajdonosi kölcsön formájában biztosítják, a bevont tőke visszafizetése a futamidő végén, egy összegben történik.

A tőkefinanszírozási programot azok a Magyarországon bejegyzett mikro-, kis- és középvállalkozások vehetik igénybe, amelyek

két lezárt üzleti évvel, az elmúlt két évben átlagosan legalább 300 millió forintos árbevétellel és legalább két munkavállóval rendelkeznek és kft. vagy zrt. formában működnek.

Balog Ádám, az MKIK alelnöke elmondta: a program hozzájárul a tudásalapú gazdaság erősítéséhez, ami jól illeszkedik az MKIK hosszú távú stratégiájába. A Demján Sándor Tőkeprogram azt a mintegy 8-10 ezer vállalkozást szólíthatja meg, amelyek növekedést vagy felvásárlást terveztek, de alul vannak tőkésítve és úgy érezték, hogy falakba ütköztek.

Véleménye szerint a program elősegítheti a kkv-szektor és a tőketulajdonosi oldal együttműködését és támogathatja piaci alapú tőkefinanszírozás bővülését is. Az MKIK oldalán is megjelent az előregisztrációs lehetőség és a kamara a következő két hónapban tanácsadással, oktatással segíti az érdeklődő cégeket. A pályazati jelentkezést elsősorban a területi kamarákon keresztül várják - mondta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images