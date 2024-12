Drágák, mégis elkapkodják a fogyókúrás csodaszereket

A GLP-1 és GIP agonistáknak nevezett gyógyszercsoport iránt továbbra is óriási a kereslet, a gyártók alig tudnak lépést tartani vele. Ezek a készítmények a hormonokat utánoznak, elnyomják az étvágyat és szabályozzák a vércukorszintet. A csoportba tartozik többek között a Novo Nordisk Wegovy és az Eli Lilly Zepbound nevű fogyókúrás gyógyszere is.

A GoodRx adatai szerint 2024 eleje óta a Wegovy receptre történő kiváltása több mint 100%-kal, míg a Zepbound esetében 300%-kal nőtt.

A Zepbound kiugró növekedése annak köszönhető, hogy a készítményt csak 2023 novemberében engedélyezték az Egyesült Államokban, míg a Wegowy már 2021 óta elérhető.

Mindkét készítmény listaára biztosítás vagy takarékossági kártyák nélkül havi 1000 dollár körül mozog. A növekedés annak fényében is jelentős, hogy a termékek a biztosítási lefedettsége továbbra is korlátozott, a zsebből fizetendő költségek még biztosítási fedezet mellett is jelentősek lehetnek. Egy átlagos biztosított, aki Zepboundot szed, évente több mint 2500 dollár önrészre számíthat a gyógyszerért - írja a CNBC.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images