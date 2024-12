Összeomlott a francia kormány, új csúcson a bitcoin - Hogy reagálnak a tőzsdék?

A bizonytalan nyitást követően kisebb emelkedés kezdődött az európai tőzsdéken, a DAX 0,3 százalékot, az FTSE-100 0,1 százalékot emelkedett. A Stoxx 600 0,3 százalékot erősödött, az élen az utazási és a bankrészvényekkel, miközben az ipari vállalatok papírjai esnek.

Voltak ma fúziós hírek, a Vodafone megkapta az engedélyt, hogy egyesüljön a brit Three mobilgyártóval egy 19 milliárd dolláros tranzakció keretében. A Vodafone árfolyama 0,7 százalékos pluszban áll ma.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 12. 05. Engedélyt kapott a gigafúzió, új távközlési óriás születik

Az olajipari óriás Shell és a norvég Equinor pedig bejelentette, hogy egyesítik brit tengeri olaj- és gázipari eszközöket egy közös tulajdonú energetikai vállalat létrehozása érdekében, amely az Egyesült Királyság legnagyobb független északi-tengeri termelőjévé válhat. A Shell árfolyama 1 százalékos mínuszban jár.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 12. 05. Meglepő bejelentést tett a Shell: új brit olajóriás születik

A francia piac is felfelé vette az irányt annak ellenére, hogy a tegnapi esti bizalmatlansági szavazás után összeomlott a kormány.

A CAC-40 0,6 százalékos pluszban áll.

A CAC-40 index legjobban teljesítő részvénye ma a Societe Generale, több mint 3 százalékos emelkedéssel, de jól teljesítene az autóipari részvények is, a Renault és a Stellantis is 2 százalék feletti pluszban áll. Két részvény van mínuszban jelenleg az indexkomponensek közül, az egyik az Airbus, miután a repülőgépgyártó több mint kétezer fős leépítést jelentett be, aminek felé a műholdüzletágban viszi véghez.