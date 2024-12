Szeretsz spontán utazgatni? Újra elérhető a Wizz Air repülőbérlete

A Wizz Air újra elérhetővé teszi 599 eurós „All You Can Fly” bérletét, amellyel az indulás előtti utolsó 3 napban a megmaradó helyekre fix 9,99 eurós áron lehet foglalni.

A bérlet, amelynek elős köre augusztusban két nap alatt elfogyott, mától újra elérhető a Wizz Air honlapján, korlátozott számban – jelentette be a társaság.

Az éves tagság ára 599 euró, amely elsősorban a spontán utazóknak kedvez, hiszen a bérlet tulajdonosai 72 órával a járat indulása előtt választhatnak az elérhető úticélok közül.

A jegyár fix, 9,99 euró, viszont csak a megmaradó helyekre lehet lecsapni vele. A tagság 12 hónapos időszakra vonatkozik, egy utasra érvényes és a lejáratkor automatikusan megújul. A bérlet csak nemzetközi járatokra érvényes, és a tagsági árak nem garantáltan elérhetők minden Wizz Air által hirdetett járatra – tette hozzá közleményében a cég.

A Wizz Air most közzétette az augusztusban piacra dobott bérlet használati statisztikáit is. Augusztusi első bevezetés óta a tagok az esetek több mint 90 százalékában sikeresen találtak helyet az általuk előnyben részesített járatokon. A legnépszerűbb úti célok között szerepel Budapest, Abu-Dzabi, London, Róma és Bukarest. Az elmúlt két hónap alatt a bérlettulajdonosok átlagosan már 2-3-szor utaztak, de volt aki már 38 alkalommal repült az „All You Can Fly” tagsággal.

A Wizz Air és az európai diszkont légitársaságok általánosságban magas kihasználtsággal működnek, a szeptember végén zárult félévben közel 93 százalék volt a légitársaságnál a férőhely-kihasználtságot mérő load factor. A bérlet segít maximalizálni a légitársaság járatainak kihasználtságát az indulási előtti 72 órában, újabb bevételi forrást jelentve. A tagsági díj nem tartalmazza a poggyász- és ülőhelyválasztást, ezek külön adhatók hozzá a foglaláshoz - tette hozzá a Wizz Air.

