Gázársokkal néz szembe Európa a télen, ami újabb ütést jelenthet az iparnak

A novemberi hideghullámok növelték a fűtési és villamosenergia-igényt, ami fokozta a földgáz iránti keresletet. A megnövekedett kereslet miatt pedig az eltárolt gázmennyiség is gyorsabb ütemben fogy: az UBS elemzése szerint 10%-al többet tároltunk ki eddig a tavalyi év azonos időszakához képest, ahogy azt itthon is tapasztaljuk. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy ha hosszabb idősíkon nézzük, akkor az európai gáztárolók ösztöltöttségi szintje (december 3-án 84%, ami 87 milliárd köbmétert jelent) nem tér el az 5 éves átlagtól. Ez pedig azt jelenti, hogy az orosz import csökkenése mellett is, ha nem lesz kiugróan hideg tél, akkor a befektetési bank kalkulációi szerint az európai gáztárolók nagyjából 40%-ig apadhatnak a téli fűtési szezon végére. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi kilátások alapján nem várható ellátásbiztonsági veszély az idei télen.