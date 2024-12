Bemutatta műholdprogramját a 4iG Elon Musknak

Donald Trump, leendő amerikai elnök Mar-a-Lago-i birtokán fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt. A találkozón Szijjártó Péter külügyminiszter, Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke, valamint Elon Musk a Tesla és a SpaceX alapító-vezérigazgatója és Mike Waltz, a Trump-kabinet jövőbeli nemzetbiztonsági tanácsadója is részt vett. A hivatalos egyeztetésen a felek érintették a 4iG Csoport műholdprogramját, ennek kapcsán a SpaceX felbocsátási szolgáltatásait, valamint további kereskedelmi és technológiai partnerségi lehetőségeket – jelentette be a 4iG.

Hétfő délután a floridai Mar-a-Lagóban Orbán Viktor miniszterelnök tárgyalást folytatott Donald Trumppal, Elon Muskkal és Michael Waltzcal. A megbeszélésen a magyar delegáció tagjaként Szijjártó Péter külügyminiszter, valamint Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke is részt vett.

A megbeszélés egyik kulcspontja a 4iG csoport HUSAT műholdprogramjának bemutatása volt, amely Közép-Kelet Európában az első magánkezdeményezésben és finanszírozásban megvalósuló, távközlési és földmegfigyelési műholdas képességek fejlesztésére irányuló program. Ennek alapját, a 4iG Csoport és a Remred zöldmezős beruházásában Martonvásáron épülő űrtechnológiai gyártóközpontja biztosítja, ahol legfeljebb 400 kilogramm össztömegű, alacsony földkörüli pályán keringő műholdakat gyártanak majd 2026-tól.

A 4iG nemrég mutatta be műholdprogramját, november végén Sárhegyi istván, az űripari leányvállalat vezérigazgatója elmondta, hogy

A cél egy geostacionárius kommunikációs műhold, valamint nyolc földmegfigyelési műholdból álló konstelláció pályára állítása 2032-ig.

Az alacsony földkörüli pályán keringő műholdakat a 4iG a Remreddel közösen alapított martonvásári gyártóközpontjában szerelné majd össze, míg a geostacionárius pályára állítandót műholdat nemzetközi partnerrel gyártatja majd. Két földi állomást üzemeltetne a vállalat, ami a műholdak irányítását és kezelését végezné, és részben a már meglévő infrastruktúra felhasználásával a kapacitások értékesítésével, valamit az adatok feldolgozásával foglalkozna. Az adatokat nyers adatként is lehetne értékesíteni, de a vállalat képes lesz akár mesterséges intelligencia segítségével feldolgozott adatként is értékesíteni. A földmegfigyelési adatoknak védelmi és civil felhasználási módja is van. A védelmi felhasználást a jelenlegi geopolitikai helyzet indokolja, míg a civil felhasználás lehet például árvizek, erdőtüzek előrejelzése, de vannak mezőgazdasági vagy urbanisztikai felhasználási lehetőségek is – közölte a program bejelentésekor a 4iG.

Ami a potenciális bevételeket illeti, a 4iG egy korábban közzétett stratégiájában elmondta, hogy partnerével, a Rheinmetallal közösen az űripar, a védelmi digitalizáció, az autonóm repülőgépek gyártása, illetve drónelhárítás 1,7-2,3 milliárd euró bevételt jelenthet az elkövetkező legfeljebb 5 év során. Azt nem részletezte akkor a cég, hogy ebből mekkora rész eshet a 4iG-ra.

A tegnapi floridai találkozón a felek a 4iG csoport műholdprogramja kapcsán érintették a mesterséges intelligencia-fejlesztés, valamint a magyar-amerikai kereskedelmi és technológiai területeken lehetséges együttműködéseket is.

A találkozó kapcsán Jászai Gellért, a cégcsoport elnöke hangsúlyozta, hogy a baráti légkörben folytatott megbeszélés az első fontos lépés a felek közötti együttműködés kiterjesztésében, amely jótékony hatással lehet az új technológiák meghonosításában, illetve a tengeren túli gazdasági kapcsolatok fejlesztésében.

A SpaceX Elon Musk űrkutatási vállalata, ami azzal a céllal jött létre 2002-ben, hogy forradalmasítsa az űrtechnológiát és elérhetőbbé tegye az űrutazást. A cég legfontosabb tevékenységei közé tartozik az újrahasználható rakéták fejlesztése, műholdak pályára állítása, valamint az emberes űrmissziók lebonyolítása. Legjelentősebb eredményeik közé sorolható a Falcon 9 és Falcon Heavy rakéták kifejlesztése, amelyek újrahasznosíthatóak, így jelentősen csökkentették az űrutazás költségeit. Az első magáncégként sikeresen juttattak embert az űrbe és a Nemzetközi Űrállomásra a Crew Dragon űrhajóval. További céljaik között szerepel a Mars-kolonizáció előkészítése és a Starship, egy teljesen új generációs űrhajó fejlesztése.

