Esik a magyar tőzsde a nyitás után

Az európai piacokon eséssel indult a mai kereskedés, ebben az enyhén negatív hangulatban belesimul a BUX elmozdulása is.

A kereskedés első perceiben esik a magyar tőzsde, a BUX 0,3 százalékos mínuszban van, így jelenleg 79 616 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Rossz a hangulat a magyar részvénypiacon, 3 hazai blue chip árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a 4iG és a Duna House teljesít, míg a leggyengébben a BIF és az Akko indítja a napot.

A 4iG emelkedése mögött az húzódik meg, hogy tegnap este és ma reggel is érkezett hír a társasággal kapcsolatban. Tegnap este derült ki, hogy Jászai Gellért, a 4iG elnöke is része volt annak a magyar delegációnak, amely Orbán Viktorral az élen Donald Trump, leendő amerikai elnökkel tárgyalt. A tárgyalásokon Elon Musk, a Tesla és a SpaceX alapító-vezérigazgatója is részt vett, a 4iG pedig ma reggel részleteket árult el arról, hogy pontosan miről is szóltak az egyeztetések.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a 4iG, de a Richter is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

