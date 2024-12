Budapesti székhellyel létrejött a régió vezető áramtőzsdéje

Sikeresen lezárult a tranzakció, amely során a BSP, a HUPX és a SEEPEX integrálódott a budapesti székhelyű ADEX Szervezett Villamosenergiapiac Holding Zrt. alá – jelentette be a magyar áramtőzsde, a HUPX. A tranzakció zárása erősíti a piaci likviditást, az átláthatóságot és a hatékonyságot, ezzel megnyitva az utat egy egységes, regionális kereskedési platform létrehozása felé – tették hozzá.

A tranzakció kapcsán a magyar villamosenergia rendszerirányító MAVIR is kiadott egy közleményt, amelyben azt emelte ki

A tranzakció jelentős mérföldkő a régió villamosenergia-kereskedelmi folyamataiban, az ADEX Csoportot Közép-Kelet- és Délkelet-Európa vezető villamosenergia-kereskedelmi központjává teszi, tovább növeli a piaci likviditást, a piacösszekapcsolással történő integrációt, a hatékonyságot és az árak átláthatóságát.

Megjegyzik: ezzel az ügylettel a budapesti székhelyű ADEX Csoport a BSP, a HUPX és a SEEPEX egyedüli részvényesévé válik. A struktúra kialakításával az ADEX egyszerűsített, hatékony, a tőzsdék jelenlegi és jövőbeli tagjai számára egyaránt előnyös kereskedési és klíring szolgáltatásokat tud nyújtani.

Mindhárom spot áramtőzsde stabil működésének fenntartása mellett az ADEX Csoport fokozatosan további integrációs lépéseket kíván tenni az ügyfélélmény javítása és a regionális kereskedés, valamint klíringtevékenység egyszerűsített folyamatainak kialakítása és az egységes kereskedési környezet létrehozása érdekében.

Kiemelik: az ELES, az EPEX SPOT, az EMS és a MAVIR részvényesi együttműködése nagyban hozzájárult ennek az elképzelésnek a megvalósításához. Ezen tranzakcióval az ADEX Csoport részvényesei megerősítik azon meggyőződésüket, hogy

az összeurópai piacösszekapcsolás megvalósítása előmozdítja az energiaátmenetet és konszolidálja a széttöredezett piacokat a közép-kelet- és délkelet-európai régióban.

"Kijelenthetjük, hogy eljött a jól működő regionális villamosenergia-tőzsde kialakításának korszaka Közép- és Délkelet-Európa számára. Megtiszteltetés számunkra, hogy elmondhatjuk a világnak, hogy a HUPX Magyar Villamosenergia-tőzsde az ADEX Holding részévé vált. Ez a lépés további jelentős mérföldkő a vállalat üzleti fejlődésében, és megerősíti, hogy az ADEX a régió villamosenergia-kereskedelmének egyik vezető központja. Az ADEX elkötelezett amellett, hogy Közép- és Délkelet-Európa piacait egységes európai villamosenergia-piaccá kapcsolja össze. Feladatunknak érezzük, hogy közösségünk számára megosszuk az integráció pozitív hatásairól alkotott európai víziónkat és ismereteinket." – nyilatkozta Anže Predovnik, az ADEX Csoport igazgatóságának elnöke.

A tranzakció kapcsán Batta Gergő, a MAVIR ZRt. megbízott vezérigazgatója, az ADEX Felügyelőbizottságának elnöke is megszólalt, és a közleményben azt emelte ki: "A 2008-as magyarországi teljes piacnyitáskor egy akkor ismeretlen, sok kérdést és kihívást felvető úton indultunk el. Az, hogy az eddig megtett út sikeres volt-e is kérdés, hiszen mára már nem csak hazai likvid áramtőzsde működéséről tudunk beszámolni, hanem egy regionális, közös tulajdonlás mellett működő együttműködésről is. Nagyon köszönjük az alapítóknak, jelenlegi és korábbi vezetőinknek és kollégáinknak, akik segítettek abban, hogy mindez lehetővé váljon".

Címlapkép forrása: Shutterstock

